Santo Domingo. El puertorriqueño Yannik Álvarez dejó todo sobre la cancha, pero no pudo completar la remontada y cayó este lunes ante el colombiano Juan Gómez en una maratónica semifinal del torneo individual de tenis de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

En un encuentro que se extendió por cuatro horas y tres minutos bajo las altas temperaturas del Parque Mirador del Este, el juvenil boricua de 17 años perdió por parciales de 6-4, 4-6 y 7-6 (9-7) frente al experimentado colombiano de 34 años.

Álvarez, clasificado en el puesto 13 del ranking mundial juvenil, respondió tras ceder el primer set y niveló el partido al adjudicarse el segundo. En el decisivo tercer parcial, ambos protagonizaron un intenso intercambio que se definió en un dramático tie-break.

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El colombiano conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Singapur en 2010.

Pese al revés, el puertorriqueño aún mantiene opciones de subir al podio. El martes disputará la medalla de bronce frente al también colombiano Alejandro Arcila, quien fue derrotado horas antes por el dominicano Nick Hardt en la otra semifinal.

Los partidos por las medallas están programados para comenzar a las 10:00 de la mañana.