Santo Domingo. La dupla puertorriqueña de tiro con arco recurvo mixto, integrada por Alondra Rivera y Adrián Muñoz, concluyó este lunes su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 luego de caer por 113-99 ante la pareja mexicana de Alejandra Valencia y Matías Grande en los cuartos de final, celebrados en el Parque Mirador del Este.

El reto no era sencillo para los boricuas, ya que los aztecas defendían su dominio tras conquistar la medalla de oro en las pasadas ediciones de Barranquilla 2018 y San Salvador 2023.

Rivera y Muñoz avanzaron a la ronda de los cuatro equipos luego de imponerse en a los dominicanos Mía Ortiz y Luis Jaques por 131-124.

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“Me siento bastante bien en esta competencia. He podido desempeñarme un poquito mejor de lo que me estaba desempeñando desde hace mucho de vuelta en Puerto Rico y puedo decir que he superado algunos niveles, algunas expectativas”, expresó Rivera tras la eliminación.

“Aunque no fue el resultado que esperábamos o deseábamos, me siento bien con el trabajo que hemos hecho. Hemos estado trabajando muy fuerte para esta competencia”, agregó.

Muñoz, por su parte, reconoció la calidad del rival que tuvieron de frente.

“Ahora contra México nos tocó enfrentar a los campeones. No fue un partido fácil, pero hay que seguir trabajando porque eso es lo que queda ahora”, sostuvo.

Para ambos arqueros, la experiencia fue de aprendizaje de cara al futuro.

“En cada evento que venimos siempre es una experiencia nueva y diferente. Aunque hemos venido anteriormente al campo de tiro, cada competencia deja algo nuevo. Se aprende de personas distintas, de equipos que ya conocíamos y de técnicas nuevas. Aprovechamos todo ese conocimiento para aplicarlo en nuestro tiro y convertirnos en mejores arqueros”, indicó Rivera.

Muñoz coincidió con su compañera y enfatizó que el crecimiento del nivel obliga a duplicar los esfuerzos en sus entrenamientos.

“Hay cosas que hay que volver de cero para ver qué podemos mejorar. El nivel está subiendo y uno tiene que subir con el nivel si quiere estar en el medallero. Así que cuando uno llega a casa, toca seguir trabajando”, afirmó.

La eliminación en la modalidad mixta se produjo un día después de que ambos también quedaran fuera en la segunda ronda de eliminación de la competencia individual.

Rivera, quien disputa sus segundos Juegos Centroamericanos y del Caribe, cayó el domingo 83-69 ante la colombiana Ana Rendón, mientras que Muñoz, en su tercera participación regional, perdió 112-103 frente al salvadoreño Óscar Ticas.