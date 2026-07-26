Santo Domingo. La Selección Nacional de Sóftbol femenino comenzó con paso arrollador su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse este domingo por nocaut, 15-0, sobre Guatemala en el Estadio de Sóftbol del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El encuentro concluyó al finalizar la cuarta entrada por la regla de diferencia de carreras.

La ofensiva fue encabezada por Janelle Martínez, quien bateó de 2-2 con tres carreras impulsadas. Martínez sentenció el choque en el cuarto episodio, cuando conectó un cuadrangular que desató la celebración de la afición boricua, que se puso de pie para entonar: ”Yo soy boricua, pa’ que tú lo sepas”.

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Afición boricua. ( Yolymar de Jesús Pérez )

“Estamos bien emocionadas y felices por la victoria. Tuvimos un medio tropiezo en la fase de grupo en Perú y hoy (domingo) nos prometimos que eso no pasaría otra vez”, expresó a este medio la capitana Karla Claudio al destacar el equipo salió decidido a dejar atrás un tropiezo que sufrió recientemente durante la fase de grupos de las Finales de la Copa Mundial.

No obstante, Puerto Rico obtuvo su boleto a la Copa Mundial 2027, que se celebrará en abril próximo en Australia.

Aleshia Ocasio se acreditó la victoria tras trabajar una entrada en la que retiró por la vía del ponche a las tres bateadoras. Ocasio, junto a Taran Alvelo y Macey Cintrón se combinaron para recetar 10 ponches.

La única bateadora guatemalteca que conectó un sencillo fue Valerie Vásquez en la tercera entrada.

“Nosotros nunca subestimamos a nadie. Salimos a jugar duro como si estuviésemos jugando contra el mejor del mundo. Así que estoy orgullosa de las muchachas porque esto mismo era lo que estábamos buscando”, manifestó Claudio.

Claudio también atribuyó el sólido arranque de la novena a la unión del grupo.

“Yo creo que la dinámica del grupo es la fortaleza. Todas nos llevamos muy bien. Aquí no hay egos. Aquí no se trata de una sola persona. Nos queremos un montón y eso ayuda mucho. Tenemos un grupo de jugadoras talentosas, pero lo más que nos ayuda es que sabemos jugar juntas”, sostuvo.

Puerto Rico regresará al terreno el lunes, cuando enfrente al país anfitrión, República Dominicana, desde las 7:30 p.m.