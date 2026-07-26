Santo Domingo. El judoca puertorriqueño Adrián Gandía revalidó este domingo su título centroamericano al derrotar al mexicano Gilberto Cardona vía Ippon en la final de la división de los -81 kilogramos del torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Con el resultado, Gandía conquistó su segunda medalla de oro consecutiva en la justa regional, luego de coronarse campeón en San Salvador 2023. El atleta suma, además, una medalla de plata, que obtuvo en Barranquilla 2018. Los juegos en la capital Dominicana representan su tercera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

26 de julio de 2026. Santo Domingo,RD. MCD/DEPORTES. Torneo de Judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, en el que Adrián Gandía ganó medalla de oro por Puerto Rico al vencer al mexicano Gilberto Cardoso en los 81kg, llevado a cabo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte. FOTO POR: Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media Juegos Centroamericanos y del Caribe, Santo Domingo 2026, Taekwondo ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El boricua -único representante del país en competir en esta disciplina este domingo- llegó a la final tras superar al colombiano John Pérez en los cuartos de final y posteriormente al venezolano Luis Parche en la semifinal.

En la acción del sábado, la judoca boricua Francine Echevarría ganó plata en la categoría de -52 kilogramos.