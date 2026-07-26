Santo Domingo. El trío masculino de Puerto Rico conquistó este domingo la medalla de plata en la prueba por equipos de skeet de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras acumular 338 platos derribados.

La tripleta boricua, integrado por Luis “Tuto” Bermúdez, Miguel Pizarro Latorre y Jesús Medero Gierbolini, registró parciales de 134 en la primera serie, 134 en la segunda y 70 en la tercera para asegurar el segundo lugar del podio.

Guatemala se adjudicó la medalla de oro con 344 platos, para establecer un nuevo récord para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. El bronce fue para Guadalupe, que finalizó con 337.

En las competencias individuales, Paola Bermúdez Latorre concluyó quinta en la final femenina con 12 platos. Mientras, en la rama masculina, Pizarro Latorre también terminó en la quinta posición con 19 platos y Bermúdez ocupó el séptimo puesto con ocho.