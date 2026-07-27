Santo Domingo - Los judocas puertorriqueños Sairy Colón y Derik Rodríguez se quedaron este lunes con las medallas de plata en las divisiones de -78 y -90 kilogramos, respectivamente, durante la jornada final del torneo de judo de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Colón, de 23 años y natural de Vieques, disputó la final de los -78 kilogramos frente a la colombiana Brenda Olaya, luego de completar una sólida actuación durante toda la jornada.

La boricua, quien fue abanderada de Puerto Rico en los Juegos Panamericanos Junior de Cali 2021 y obtuvo la medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023, necesitó apenas 45 segundos para vencer por ippon a la hondureña Katherine Gonzales en los cuartos de final.

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Más tarde aseguró su pase al combate por el oro al derrotar por yuko a la dominicana Eiraima Silvestre, subcampeona centroamericana en San Salvador 2023, al concluir los cuatro minutos reglamentarios.

Mientras, Rodríguez, de apenas 19 años y en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, avanzó a la final de los -90 kilogramos tras una destacada actuación.

El trujillano recibió un bye en la ronda de 16 antes de imponerse por ippon, en apenas 1:04, al salvadoreño Francisco Galeano en los cuartos de final. En semifinales superó por yuko al panameño José Ortega tras completar los cuatro minutos del combate.

En la final enfrentó al dominicano Robert Florentino.

Con las actuaciones de Colón y Rodríguez, Puerto Rico sumó más resultados destacados en el torneo de judo, que ya había aportado una medalla de oro por medio de Adrián Gandía y una de plata con Francine Echevarría.