La dupla femenina puertorriqueña de voleibol de playa, integrada por María González y Allanis Navas, sufrió este martes su primera derrota en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al caer ante Cuba en su tercer partido de la fase de grupos.

En la rama masculina, la pareja boricua de William Figueroa y Daniel Rivera se acreditará este martes una victoria por confiscación sobre Martinica, luego de que sus rivales se retiraran por lesión, tal como adelantó este diario el lunes.

González y Navas cedieron por parciales de 19-21, 21-16 y 12-15 ante las cubanas Maykelin Cardona y Kailin Garrido, en un duelo correspondiente al Grupo B.

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Con el revés, las puertorriqueñas descendieron al segundo puesto del grupo con marca de 2-1, mientras que Cuba quedó sola en la cima con récord de 3-0. De mantenerse en la segunda posición al concluir la fase de grupos, avanzarán a los cuartos de final.

Las campeonas defensoras cerrarán la ronda preliminar el miércoles frente a Costa Rica.

González y Navas llegaron a Santo Domingo con la misión de defender el oro conquistado en San Salvador 2023, torneo en el que se proclamaron campeonas de manera invicta y cediendo apenas dos parciales durante todo el certamen.

La derrota ante Cuba también puso fin a una racha de ocho victorias consecutivas que la dupla acumulaba desde aquellos Juegos de San Salvador.

Por su parte, Figueroa y Rivera mejorarán a 3-0 en el Grupo C sin necesidad de jugar y concluirán la fase de grupos el miércoles ante Nicaragua (3-0), en un duelo entre invictos.

La pareja boricua ya aseguró su clasificación a los cuartos de final. El enfrentamiento contra Nicaragua definirá si avanza como primer o segundo sembrado del Grupo C.