Las boricuas Mariecarmen Rivera y Nimsay García disputarán el miércoles la medalla de oro de la modalidad SUP de surfing de los Juegos Santo Domingo 2026 luego de ganar este lunes sus respectivas semifinales.

El surfing boricua también tiene el miércoles a Jasmine Dean disputando el oro de la modalidad tabla larga.

Rivera, García y Dean tienen aseguradas al menos tres medallas de plata para la delegación boricua.

Mientras, Emilia Huminski y Max Torres disputarán el martes medallas de bronce en las modalidades de tabla larga y SUP, respectivamente, luego de sus resultados del lunes.

Los resultado del lunes no produjeron pases a medalla para Puerto Rico en la principal modalidad de tabla corta, tanto en femenino como en masculino.

PUBLICIDAD

El surfing de Santo Domingo 2026 se está celebrando la playa Encuentro, en la provincia de Puerto Plata.

Rivera y García avanzaron el lunes a la final al ganar sus respectivas terceras rondas, que equivalen a las semifinales. Rivera venció a la venezolana Edimar Luque por puntuación de 6.80 a 4.07.

Mientras, García dominó hoy lunes por 11.60 a 4.60 puntos a la dominicana Leoni Perthold.

Rivera fue medallista de bronce en el SUP de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

García ha registrado en Santo Domingo 2026 las mejores tres olas SUP, siendo la mejor una de las semifinales que recibió una puntuación individual de 7.17 por los jueces.

Por otro lado, Dean avanzó a la final de tabla larga al vencer este lunes a la salvadoreña Sindy Portillo por puntuación acumulada de 8.57 a 4.04.

Dean se enfrentará a la colombiana Margarita Conde que dominó a la boricua Huminski con puntuación acumulada de 13.83 a 6.50.

Tabla larga tiene asegurada la plata de Dean y podría sumar un bronce de Huminski.

El surfing boricua en Santo Domingo 2026 podría concluir con cinco medallas. En la edición San Salvador 2023, Puerto Rico logró dos medallas, pero ambas fueron de oro. Podrían superar a San Salvador 2023 en total de medallas pese a que en Santo Domingo 2026 hay menos modalidades de surfing en calendario en comparación a la pasada justa.