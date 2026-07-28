El campeón mundial puertorriqueño René “Chulo” Santiago no defenderá sus títulos de las 108 libras de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en septiembre en Japón, luego de ser declarado médicamente incapacitado por una lesión en el codo izquierdo.

La promotora All Star Boxing anunció la cancelación del combate, programado para el 3 de septiembre en Tokio, frente al invicto japonés Daiya Kira (4-0), retador obligatorio de la AMB.

Según All Star Boxing, una evaluación ortopédica y una resonancia magnética realizadas por el doctor Luis A. Ríos-Reboyras revelaron que Santiago sufrió un desgarro parcial del tendón flexor común del codo izquierdo, además de inflamación y un hematoma óseo.

PUBLICIDAD

“La salud y la carrera a largo plazo de nuestro campeón siguen siendo nuestra mayor prioridad. Aunque esto es un desafortunado revés, All Star Boxing sigue plenamente comprometido a honrar su acuerdo con Shisei Promotions. Una vez que René se haya recuperado completamente y reciba la autorización médica, esperamos trabajar con Shisei Promotions para reprogramar su defensa obligatoria del título de la WBA contra Daiya Kira lo antes posible”, detalla la comunicación de All Star Boxing.

Santiago (16-4) buscaba realizar otra defensa de sus campeonatos en Japón, país donde ha disputado sus últimas tres peleas y donde había hilvanado tres victorias consecutivas. Hasta el momento, la AMB no ha informado cómo procederá con el estatus del campeonato tras la cancelación.