Ginebra. Una semana después de la final del Mundial, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, arremetió contra quienes considera críticos por “difundir odio y rumores falsos” sobre el torneo.

Infantino elogió a la FIFA por “ofrecer el mejor espectáculo del mundo” y se refirió al Mundial como fuente de “alegría y unión”, en un comunicado de 900 palabras publicado en una entrada de 15 páginas en su cuenta de Instagram y en la página web de la FIFA a última hora del domingo.

“Lamento que estuvieran tan cegados por el odio y las críticas que se lo perdieran todo”, escribió el presidente de la FIFA. Dirigió sus comentarios a “aquellos que, tras sus plumas y sus papeles, tras sus pantallas, difunden odio y rumores falsos”.

PUBLICIDAD

La FIFA e Infantino fueron objeto de críticas durante el Mundial por denegar la entrada a Estados Unidos a dirigentes de la selección de Irán, a un árbitro de Somalia y a aficionados; por la supuesta influencia política del presidente estadounidense Donald Trump para que Folarin Balogun evitara una sanción por una tarjeta roja; por los precios sin precedentes de las entradas y por las pausas publicitarias introducidas en el partido a mitad de cada tiempo en los 104 encuentros.

“Cada ciudad estaba repleta de aficionados de todo el mundo”, escribió Infantino. “Mientras ellos celebraban, vosotros os dedicabais a sembrar semillas de odio”.

“Mientras ustedes se esconden, nosotros estamos recorriendo las calles de Canadá, México y Estados Unidos, hablando con los aficionados, interactuando con la gente y garantizando la seguridad de todos”.

Relación tensa con los medios

Infantino mantiene una relación cada vez más tensa con los medios de comunicación en el undécimo año de su presidencia. Su rueda de prensa en vísperas del torneo en Ciudad de México fue la primera a la que asistieron todos los medios internacionales desde marzo de 2023.

En la anterior rueda de prensa de este tipo celebrada en Ruanda, tras su reelección por aclamación de las federaciones miembro de la FIFA, Infantino preguntó a los asistentes: “¿Por qué son tan malos?“.

El mes pasado, en Ciudad de México, Infantino sugirió que los críticos deberían “calmarse y relajarse”.

Y está siendo objeto de escrutinio por parte de algunos miembros del Congreso de Estados Unidos. El diputado Jamie Raskin, de Maryland, líder demócrata en la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes, envió el domingo una carta a Infantino solicitando documentos que detallen los vínculos entre la FIFA y la administración Trump. Un representante de la FIFA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre la carta.

PUBLICIDAD

La FIFA une a Estados Unidos e Irán

La posibilidad de que Irán disputara al menos tres partidos en Estados Unidos fue un tema clave antes del torneo, y el equipo decidió a última hora realizar su concentración en Tijuana (México), en lugar de en Tucson (Arizona).

“Irán entró en Estados Unidos sin incidentes ni conflictos”, señaló Infantino en su comunicado. “Mientras vosotros difundíais el odio, nosotros trabajábamos sin descanso para unir a dos países en guerra”.

Entre los aficionados a los que se les denegó el visado para entrar en Estados Unidos se encontraba Michel Nkuka Mboladinga, el famoso aficionado congoleño conocido por su estatua, en un momento en que el país se enfrentaba a un brote del virus del Ébola. Asistió a un partido en México.

“Ustedes han mencionado a las pocas personas a las que se les denegaron los visados y han pasado por alto a los millones a quienes se les concedieron, procedentes de todas partes del mundo”, escribió Infantino. “A países que se enfrentaban a graves problemas de salud u otros retos se les concedieron visados”.

Infantino defiende la decisión sobre Balogun

En cuanto a las repercusiones de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Balogun, Infantino afirmó que “las decisiones posteriores de no sancionar a los jugadores en determinadas situaciones son habituales”.

La FIFA no anuló la tarjeta roja a Balogun —algo que sí ocurre en las competiciones nacionales de clubes—, sino que tomó la medida, bastante inusual, de aplazar la sanción de un partido durante un periodo de prueba. La FIFA aún no ha publicado el veredicto por escrito de su juez disciplinario.

PUBLICIDAD

“A quienes dedican su tiempo y energía a odiarnos, por favor, dediquen un momento a reflexionar, meditar, rezar o ver un partido de fútbol y observen de verdad los rostros, los ojos y las emociones”, escribió Infantino.

Concluyó su comunicado con: “Mucho amor para todos”.

___

La periodista de Associated Press Seung Min Kim, desde Washington, ha colaborado en la elaboración de este reportaje.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.