Anaheim, California. LaMonte Wade Jr. recibió una base por bolas con las bases llenas que impulsó la carrera de la ventaja en una novena entrada de cuatro anotaciones, y los Astros de Houston remontaron para vencer a los Angels de Los Ángeles 6-4 la noche del lunes.

Los Astros reaccionaron en su último turno al bate con un hit, dos bases por bolas, dos errores y dos bateadores golpeados para propinarles a los Angels su novena derrota de la temporada cuando estaban arriba después de ocho entradas.

Houston así mejora su marca a 54-55, a dos juegos de desventaja del líder Rangers de Texas, que juegan para 54-52.

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Houston perdía 4-0 después de tres, pero Taylor Trammell conectó un jonrón por segundo juego consecutivo y por quinta vez en la temporada para recortar la diferencia a 4-1 en la cuarta.

El dominicano Jeremy Peña pegó un doble abriendo la octava ante Ryan Zeferjahn, con lo que extendió su racha de hits a nueve juegos. El cubano Yordan Álvarez conectó un sencillo impulsor para poner la pizarra 4-2.

El dominicano José Fermin (3-2) golpeó a Trammell con un lanzamiento para abrir la novena. Christian Walker conectó un sencillo y Trammell anotó para el 4-3 cuando el segunda base Vaughn Grissom dejó pasar entre las piernas el rodado de Lucas Spence que podía convertirse en doble play, en un costoso error.

Sam Bachman entró y consiguió un out antes de otorgarle base por bolas intencional a Alvarez para llenar las bases. Bachman rozó al mexicano Isaac Paredes con un lanzamiento para empatar el juego, y Wade recibió base por bolas para darle la ventaja a Houston. Alvarez anotó la carrera final cuando el venezolano José Altuve llegó a base por un error defensivo de Bachman.

Cristian Javier (1-1) relevó a Blubaugh y ponchó a siete en cinco entradas en blanco para llevarse la victoria. Josh Hader dio dos bases por bolas en la novena antes de conseguir su 13er salvamento.

Grand slam de Ceddanne Rafaela impulsa al triunfo a los Red Sox

West Sacramento, California. Ceddanne Rafaela disparó su primer grand slam en las Grandes Ligas y los Red Sox de Boston vencieron 4-2 a los Athletics, después de mantenerse sin hit hasta cinco entradas el lunes por la noche.

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Connor Wong pegó un doble abriendo la sexta para el primer hit ante el abridor novato de los Atléticos, Jack Perkins (2-6), quien fue retirado del juego tras otorgar base por bolas a Willson Contreras con dos outs. El venezolano José Suárez dio boleto a su compatriota Wilyer Abreu para llenar las bases, preparando el escenario para el 11mo jonrón de Rafaela y una ventaja de 4-1.

Curtis Mead se ponchó mirando en su primer turno en su debut con Boston y luego salió del juego después de ser golpeado en la muñeca por un lanzamiento en su segundo turno. Los Medias Rojas adquirieron a Mead de los Nacionales de Washington el sábado por la noche a cambio del lanzador novato Connelly Early.

Tyler Soderstrom extendió su racha de imparables a 10 juegos cuando conectó su 17mo jonrón para darle a los Atléticos una ventaja de 1-0, dos bateadores después de iniciada la parte baja de la primera ante Payton Tolle. Jonah Heim conectó jonrón por 10ma vez para recortar la diferencia a 4-2 en la sexta.

Tolle (6-6) permitió dos carreras y cinco hits en 5 1/3 entradas. Ponchó a siete y dio una base por bolas para ayudar a los Medias Rojas, en racha (55-50), a ganar por 18va vez en 20 juegos.

Los A’s han perdido tres seguidos y 24 de 30.

Aroldis Chapman permitió un sencillo abriendo la novena a Colby Thomas, y el bateador emergente Nick Kurtz llegó a base por un error de fildeo con un out en la segunda base cometido por Anthony Seigler. El cubano Chapman ponchó a Henry Bolte y a Alika Williams para lograr su 25to salvamento en 27 oportunidades.

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