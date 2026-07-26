Bad Bunny estuvo presente en la exaltación de Carlos Beltrán al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown.

No físicamente, pero sí a través de una de sus emblemáticas frases que y conoce el mundo entero a través de su música.

Y el responsable de traerlo a la conversación no fue otro que el propio homenajeado.

Resulta que en medio de su discurso de aceptación y en momentos en que agradecía a sus padres, Wilfredo y Carmen, el manatieño coronó su mensaje citando al llamado “Conejo Malo”.

Beltrán resaltó en su discurso la educación que recibió de sus progenitores y de los valores que de ellos aprendió, cuando soltó la inesperada oración:

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“Como die uno de los mejores artistas de nosotros: ‘Un aplauso pa’ mami y papi porque en verdad rompieron’“, lo que provocó el aplauso de los presentes.

Beltrán fue exaltado esta tarde, junto a Andruw Jones y Jeff Kent, al recinto de inmortales en Cooperstown. Se trata del sexto boricua en entrar el prestigioso Salón de la Fama, detrás de Roberto Clemente, Orlando “Peruchín” Cepeda, Roberto Alomar, Iván Rodríguez y Edgar Martínez.

El manatieño agradeció a muchas personas con las que se cruzó en su carrera de 20 años, pero los momentos más emotivos los reservó cuando se dirigió en español a su familia y a Puerto Rico.

“Papi, mami, bendición. Gracias por darlo todo por nosotros. Por asegurarse de que creciéramos en una familia con mucho amor y cariño. Papi quiero darte las gracias por enseñarme el valor del trabajo. Te veía salir muchas veces de casa, cansado, pero nunca te vi quejarte”, dijo logrando contener sus emociones.

“Mami, gracias por hacer de nuestro hogar un espacio seguro, por enseñarnos el respeto. Por corregirnos cuando era necesario. Y también quiero darte las gracias por los chancletazos. Hoy me río de eso, pero yo sé que detrás de cada corrección de parte de ustedes, siempre hubo amor”, agregó Beltrán que también agradeció con voz quebrada a su esposa, sus, hijos hermanos y sobrinos.

La Isla también tuvo un espacio prominente en su mensaje.

“A Puerto Rico, gracias por demostrarme, honestamente, que se puede llegar lejos sin olvidar de dónde uno es”, expresó emocionado el nuevo miembro del Salón dela Fama, quien sacó una bandera de Puerto Rico mientras se dirigía a los presentes.

“Siempre representé a mi isla. Representé a las distintas organizaciones con las que jugué pero también representaba siempre a Puerto Rico”, subrayó Beltrán.