Nueva York. El puertorriqueño Francisco Lindor conectó dos jonrones y un triple que rebotó en la parte superior de la valla, e impulsó seis carreras mientras los Mets de Nueva York se distanciaron en el marcador para imponerse por 14-3 a los Braves de Atlanta la noche del lunes.

Marcus Semien conectó un jonrón de dos carreras que rompió el empate a 3-3 en la sexta entrada. Tyrone Taylor prolongó su gran racha con el bate con un batazo con dos corredores en base en la séptima entrada, mientras que los Mets, últimos en la clasificación (45-62), igualaron su récord de la temporada con 19 hits y derrotaron al líder de la clasificación por segundo día consecutivo.

PUBLICIDAD

Taylor y Semien conectaron cada uno un jonrón de tres carreras el domingo, cuando Nueva York venció por 8-3 a los Dodgers de Los Ángeles.

Lindor, Semien, Taylor, Bo Bichette y el novato A.J. Ewing sumaron tres hits cada uno, mientras que los Mets, sin el bateador Juan Soto, lesionado, anotaron más de diez carreras por décima vez esta temporada.

El lanzador abridor novato Zac Thornton (2-1) permitió tres carreras y seis hits en 6 1/3 entradas. El zurdo ponchó a cinco y concedió una base por bolas en su quinta aparición en las Grandes Ligas.

Lindor conectó un triple impulsor que rebotó en la parte superior de la valla del jardín derecho y un jonrón de dos carreras hacia el jardín izquierdo en sus dos primeros turnos al bate contra el abridor de Atlanta, Martín Pérez. A continuación, el estelar campocorto dio a los Mets sus últimas tres carreras con un enorme batazo a las gradas del jardín izquierdo ante el relevista Connor Thomas (0-1), para coronar una octava entrada de cinco carreras.

Fue el 23.º partido con varios jonrones en la carrera de Lindor y el primero desde el 15 de agosto del año pasado contra Seattle. El bateador ambidiestro sumó seis carreras impulsadas por cuarta vez y la primera desde el 14 de abril de 2023. Fue la primera vez que conectó dos jonrones y un triple en un mismo partido.

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.