Chicago. El jardinero de los Yankees de Nueva York, Cody Bellinger, estará de baja entre cuatro y seis semanas debido a una distensión de grado 2 en el tendón isquiotibial izquierdo.

Los Yankees incluyeron a Bellinger en la lista de lesionados de 10 días, un día después de que se lesionara al correr por las bases durante la victoria por 3-1 en Filadelfia. El lunes se sometió a más pruebas en Nueva York, que revelaron la gravedad de la lesión.

“Lo bueno es que, obviamente, ahora mismo puede moverse. Así que seguiremos por ese camino y simplemente dejaremos que se recupere y lo pongamos en forma”, comentó el entrenador Aaron Boone antes del inicio de una serie de cuatro partidos en casa contra los White Sox de Chicago.

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La baja de Bellinger supone otra lesión importante para un equipo de Nueva York que ya juega sin el actual Jugador Más Valioso de la Liga Americana, Aaron Judge, quien lleva de baja desde el 31 de mayo por una costilla fracturada. El bateador designado Giancarlo Stanton lleva fuera desde el 24 de abril por una distensión en la pantorrilla derecha.

Los Yankees se encontraban a tres partidos del líder de la División Este de la Liga Americana, Tampa Bay, al comenzar la jornada del lunes.

“Hemos sufrido algunas lesiones graves de jugadores muy importantes. Pero, una vez más, eso forma parte de esto. Como digo, la temporada no espera a nadie”, señaló Boone.

Max Schuemann fue titular en el jardín izquierdo en el primer partido de la serie contra los Medias Blancas. Spencer Jones, que subió desde el equipo de Triple A de Scranton/Wilkes-Barre cuando Bellinger fue incluido en la lista de lesionados, jugó en el centro del campo, y el dominicano Jasson Domínguez, en el derecho.

La fecha límite para los traspasos de las Grandes Ligas es la semana que viene, pero Boone restó importancia al efecto que podría tener la lesión de Bellinger en la estrategia del director general Brian Cashman y de la dirección del equipo.

“Tengo la sensación de que han estado trabajando en esto de distintas maneras, formas y modalidades durante las últimas semanas, preparándose para el cierre del mercado de fichajes. Espero que intenten hacer todo lo posible por mejorar nuestro equipo, pero, una vez más, nunca se sabe cómo va a salir eso”, afirmó Boone.

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Bellinger, de 31 años, notó una tirantez en el tendón de la corva al rodear la primera base tras un doble en la octava entrada el sábado por la noche. Tiene un promedio de bateo de .259, con 11 jonrones y 53 carreras impulsadas en 102 partidos esta temporada.

Bellinger volvió a firmar con los Yankees el invierno pasado por 162,5 millones de dólares durante cinco años. Fue nombrado Jugador Más Valioso del All-Star Game el 14 de julio en Filadelfia.

Judge y Stanton están con el equipo en Chicago, y Boone ha dicho que Stanton sigue avanzando en su recuperación al correr.

“El entrenamiento de fuerza y el trabajo explosivo que está realizando en el gimnasio han sido muy buenos. Así que solo tenemos que llevarlo a un nivel superior, obviamente en lo que respecta a la carrera, para poder salir ahí fuera”, explicó Boone.

Boone afirmó que se espera que el zurdo Carlos Rodón y el diestro Clarke Schmidt vuelvan a lanzar esta semana. Rodón regresa tras sufrir una inflamación en el codo, y Schmidt se sometió a una cirugía de Tommy John hace un año.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.