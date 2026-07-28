Santo Domingo. El tenista puertorriqueño Yannik Álvarez conquistó este martes la medalla de bronce en el torneo individual masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al remontar para derrotar 3-6, 6-1 y 6-3 al colombiano Alejandro Arcila en las canchas del Parque Mirador del Este.

La presea representó la primera medalla centroamericana en la carrera del joven de 17 años y la primera para Puerto Rico en el tenis individual masculino desde los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Ciudad de México 1990, cuando Miguel Nido también obtuvo el bronce, de acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte.

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Álvarez, sexto sembrado del torneo, protagonizó una remontada en el set decisivo. Luego de quedar abajo 3-0, reaccionó tras conversar con su entrenador, Juan Carlos “Juanqui” Fernández, y ganó los siguientes seis juegos al hilo para sellar la victoria.

“Puse mi vida por esta medalla. Salí enfocado a luchar por eso”, expresó Álvarez tras el encuentro.

“Mi coach está para mí siempre, siempre me celebra”, agregó.

Álvarez llegó al duelo por el bronce con dudas sobre su condición física, luego de sufrir calambres en ambas piernas tras la semifinal individual del lunes, un intenso partido de cuatro horas y tres minutos en el que cayó ante el colombiano Juan Gómez. Las molestias le impidieron disputar la semifinal del dobles masculino ese mismo día.

“Me levanté bien. Tenía incertidumbre de cómo me iba a levantar hoy, pero me recuperé y estaba listo. Todos los del staff de Puerto Rico me ayudó“, comentó el tenista.

La participación de Álvarez en Santo Domingo aún no concluye. Junto a Leonardo Vega II, buscará este martes otra medalla de bronce en el torneo de dobles masculino cuando enfrenten a la pareja colombiana integrada por Juan Gómez y Cristian Rodríguez.