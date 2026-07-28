Santo Domingo. La puertorriqueña Naishka Román se colgó este martes la medalla de bronce en la división de +73 kilogramos del teakwondo, tras imponerse 2-1 a la colombiana María González en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

Román tuvo que venir de atrás para asegurar su segunda presea consecutiva en unas justas centroamericanas. El primer asalto terminó empatado 4-4, pero la colombiana se adjudicó la ronda al registrar una mayor cantidad de contactos. La boricua respondió en el segundo episodio, para dominarla 9-1 e igualar el combate. Sentenció el tercero 10-5.

La medalla tiene un significado especial para Román, quien también obtuvo el bronce en la edición de San Salvador 2023, aunque en aquella ocasión compitió en la categoría de -67 kilogramos.

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“Estoy muy emocionada. Son mis segundos Juegos y la vez pasada cogí el bronce también, así que hacemos el back to back, pero ahora en otra categoría. Cambié de -67 a +73 kilogramos y la verdad es que estoy muy emocionada y agradecida", expresó Román tras el combate.

Naishka Román conecta una patada a su rival.
Naishka Román conecta una patada a su rival. (Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media)

“Esto no lo hice sola. Hay mucha gente detrás de mí y estoy bien agradecida con todo el mundo, sobre todo por creer en mí y darme esa confianza. De verdad que es bien emocionante”, agregó la atleta de 25 años.

Román dedicó la presea a su familia, especialmente a sus padres y a su hermana mayor.

“Le dedico esta medalla a mi mamá, a mi papá y a mi hermana mayor. Ellos siempre han estado conmigo, llevándome a los entrenamientos y apoyándome en las buenas y en las malas. Estoy bien agradecida con ellos. Esta medalla es para ellos y vamos a seguir hacia adelante. Esto no se ha acabado”, afirmó.

Con el bronce de Román, el taekwondo puertorriqueño cerró su participación en Santo Domingo 2026 con un total de 10 medallas: una de plata y nueve de bronce.