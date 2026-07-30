Los Santeros de Aguada derrotaron el miércoles 100-89 a los Leones de Ponce en el Coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado para tomar una ventaja de 2-1 en la final de la Conferencia B del Baloncesto Superior Nacional (BSN).

El cuarto juego de la serie será el viernes en el Auditorio Juan “Pachín” Vicens, de Ponce. Los Santeros venían de un revés en la carretera, pero respondieron con una dominante actuación gracias a la aportación de las principales figuras de su plantilla.

El dominicano Joel Soriano lideró la ofensiva de Aguada con 32 puntos, mientras que su compatriota Rigoberto Mendoza firmó un doble-doble de 18 unidades y 10 rebotes. En causa perdida, Tjader Fernández terminó con 17 tantos y cuatro asistencias. Jezreel “Macho” De Jesús y Jalen Crutcher agregaron 16 puntos cada uno.

“Sabemos que, cuando jugamos en la casa, hay que protegerla siempre. En el juego pasado salimos muy lentos en el primer parcial, así que sabíamos lo que teníamos que hacer para ganar el tercero”, dijo Soriano en la transmisión después del partido.

La acción del BSN continuará el jueves con el cuarto encuentro de la final de la Conferencia A entre los Vaqueros de Bayamón y los Criollos de Caguas en el Coliseo Roger Mendoza.