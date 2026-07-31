Santo Domingo. La nadadora puertorriqueña Kristen Romano continuó escribiendo su nombre con letras doradas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar este jueves la medalla de oro en los 100 metros mariposa, tras detener el cronómetro en 58.79 segundos.

Romano, además, superó la anterior marca centroamericana de 59.31 y sumó su tercer récord en la presente edición de los Juegos. La marca era de la mexicana Miriam Guevara. Mejoró, además, el récord nacional de 59.63, que le pertenecía desde el 2024.

Con esta victoria, la boricua alcanzó su tercera medalla de oro en Santo Domingo 2026 y elevó a 10 su total de preseas en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

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“(Estoy) súper feliz, súper contenta. Todavía no tengo las palabras. Estoy bien tranquila en este momento y después tuve un relevo bien duro. Súper contenta con los resultados”, expresó Romano tras su tercer metal dorado.

Kristen Romano en los 100 metros mariposa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La mexicana Miranda Grana se quedó con la medalla de plata al registrar 58.89 segundos, mientras que la dominicana Jianna Amores completó el podio con el bronce con tiempo de 59.19.

El miércoles hizo lo propio en los 400 metros combinados individuales con tiempo de 4:44.87. Superó la marca de 4:45.47 que ella misma había establecido en los Juegos de San Salvador 2023.

“Estoy sonriendo mucho, no puedo parar. Pero de verdad quedan dos eventos más en esta competencia. Así que voy a celebrar un poquito esta medalla con mis compañeros del equipo y el relevo en la premiación. Después de eso trabajaremos los últimos dos días de la competencia para cerrar con gusto”, aseguró Romano, quien el viernes competirá en los 200 metros mariposa.

El martes, Romano también ganó los 200 metros combinados individuales con nuevo registro de 2:12.16. Dejó atrás su propia marca que era de 2:13.74 desde San Salvador 2023.

Kristem Romano tras ganar los 100 metros mariposa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Bronce para Gutiérrez

En la jornada también ha reclamado medalla de bronce Lucianna Gutiérrez en los 1,500 libres. Pese a que clasificó con la séptima marca de la matrícula finalista, con tiempo de 17:59.75, en la final obtuvo el tercer lugar con registro de 17:04.29.

“Estoy súper emocionada. Llegué a esta competencia con confianza. Mi tiempo fue mejor de lo que esperaba. Hace apenas un mes hice un mejor tiempo en este evento, así que solo esperaba estar cerca de esa marca, pero logré bajarla aún más y estoy muy emocionada”, sostuvo Gutiérrez, quien logró el oro en los 800 metros libre el martes.

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“Simplemente confié en mi entrenamiento y en todo el proceso para estos Juegos Centroamericanos. Estoy súper agradecida por esta experiencia”, añadió.

El oro y la plata lo ganaron las mexicanas Yuritzi Salgado y Regina Medina, con tiempos de 17:01.44 y 17:03.57, respectivamente.

Otro bronce

La jornada concluyó con otra medalla de bronce en el relevo mixto 4x100 metros combinado, integrado por Yeziel Morales, Xavier Ruiz, Ella Busquets y Romano. Registraron 4:03.56.

México se quedó con el oro con tiempo de 3:52.23 y Colombia con la plata con 3:51.89.

En otro evento, Busquets finalizó quinta en la final de los 50 metros mariposa. Hizo tiempo de 29.20, quedando atrás por 0.10 décimas de un segundo de la ganadora de la medalla de bronce.

En ese evento el oro fue para Celia Pulido, de México, con registro de 28.58, y la plata y el bronce para las colombianas Jasmín Pistelli y Laura Melo, con tiempos de 28.85 y 29.10 segundos.