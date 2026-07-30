Santo Domingo. La dupla puertorriqueña integrada por Daniel Rivera y William Rivera aseguró este jueves su pase a las semifinales del voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al superar en dos parciales a Alfonso Delgado y Óscar Kirchner, de Venezuela, en el Malecón Deportivo.

En su primera participación en una justa regional, los boricuas derribaron a la pareja venezolana que llegó invicta a los cuartos de final. Los marcadores fueron 21-14 y 21-12.

La dupla puertorriqueña disputará el viernes la semifinal, pautada para las 11:00 a.m., ante a un rival sin determinar. El partido por la medalla de bronce y la final también se jugarán más tarde el viernes.

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“(Estamos) emocionados y motivados para mañana. Esto solo fue un paso, todavía nos queda. Nos quedan la semifinal y la (posible) final”, expresó Daniel, de 30 años, a este medio tras el triunfo.

Venezuela tomó el control del primer parcial con ventaja de 8-4, pero Puerto Rico igualó el marcador en varias ocasiones hasta el 10-10. A partir de ahí, los boricuas aprovecharon varios servicios errados y ataques fuera de la cancha de los sudamericanos para despegarse 16-12 y encaminarse a la victoria en el set.

En el segundo parcial, la dupla Rivera dominó de principio a fin. Llegaron a tener ventaja de ocho puntos, 18-10, antes de sellar el triunfo. El punto definitivo llegó con un remate de Daniel que desató la celebración junto a la afición boricua presente.

Daniel Rivera y William Rivera está en su primera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

William, de 25 años, le atribuyó el éxito a la química que existe entre ambos en la arena.

“Siempre que jugamos juntos nos mantenemos unidos, nos apoyamos, tenemos mucha energía. Los resultados hablan por sí solos. Cuando jugamos con confianza y sabemos todo lo que podemos lograr, salimos con la victoria y se demostró hoy”, dijo William.

De cara a las semifinales, Daniel aseguró que la mentalidad será clave.

“A arrancar cabeza, salir con confianza, creérnoslo, que podemos estar en ese podio, que pertenecemos”, sentenció el boricua.