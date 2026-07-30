Santo Domingo. Puerto Rico amaneció este jueves en la séptima posición del medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, igualado con Guatemala, tras acumular 33 preseas: ocho de oro, nueve de plata y 16 de bronce.

La delegación puertorriqueña cerró la jornada del miércoles con dos nuevas medallas en el torneo de bolos por equipos. El trío masculino conquistó la plata y el bronce, ampliando la cosecha de una disciplina que ya había aportado el martes un bronce en dobles femenino.

La natación, que continúa este jueves, ha sido exitosa para la isla gracias a Kristen Romano, quien sumó su segunda presea dorada de la justa regional al imponerse en los 400 metros combinados individuales con tiempo de 4:44.87. La marca representó un nuevo récord de los Juegos y nacional.

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Romano ya había conquistado el oro en los 200 metros combinados individuales, prueba en la que también estableció una nueva marca para el evento regional y para Puerto Rico.

La piscina también aportó un oro con Xavier Ruiz en los 100 metros pecho y otro con Lucianna Gutiérrez en los 800 metros libre.

El surfing vivió una jornada histórica el miércoles al aportar tres medallas. Mariecarmen Rivera se proclamó campeona en el SUP Surf para darle a Puerto Rico una medalla de oro, mientras Nimsay García obtuvo la plata en la misma modalidad.

Naishka Román celebra su conquista de la medalla de bronce en los 73kg del taekwondo. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Más temprano, Jazmín Dean había conquistado la plata en la prueba de tabla larga. La disciplina cerró su participación con cuatro preseas, incluyendo el bronce de Max Torres en el SUP Surf masculino.

Otra actuación histórica llegó desde el tenis, donde Yannik Álvarez conquistó la medalla de bronce en sencillos masculinos, otorgándole a Puerto Rico su primera presea en esa modalidad en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe en 36 años.

El tiro con arco también aportó una de las ocho preseas de oro de la delegación gracias a Jean Pizarro, quien revalidó como campeón en la modalidad de arco compuesto.

Kristen Romano levanta sus manos al ser identificada como la ganadora de la medalla de oro en la premiación instantes antes de recibir su presea. ( Suministrada )

El golf también volvió al podio con María Fernanda “Marife” Torres, quien repitió la medalla de plata conseguida en la pasada edición de San Salvador 2023.

Otra plateada arribó en la modalidad de skeet por equipos masculino.

En el tatami, el taekwondo boricua culminó su participación con un total de 10 medallas: una de plata y nueve de bronce.

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En judo, Puerto Rico cerró la competencia con cuatro medallas: el oro de Adrián Gandía y tres platas conquistadas por Francine Echevarría, Sairy Colón y Derik Rodríguez.

En la foto Adrián Benítez, medallista de plata, junto a las medallistas de bronce Andrea Delgado e Isuangelis Soto. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Puerto Rico arrancó su presencia en el podio con el equipo masculino de polo acuático tras conquistar la primera medalla de oro para el país, mientras que la selección femenina se quedó con la de bronce.

La delegación boricua tiene asegurada otra medalla cuando el Equipo Nacional de Voleibol masculino dispute este jueves la final frente a Colombia a las 7:00 p.m.