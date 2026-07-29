La selección femenina de balonmano comenzó con una victoria su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse este miércoles por 30-24 sobre Guatemala en el primer partido del Grupo A.

Las boricuas dominaron ambos parciales, 14-13 y 16-11, para asegurar su primera victoria del torneo y dar un paso importante en su objetivo de avanzar a las semifinales.

La ofensiva puertorriqueña fue encabezada por la abanderada Nathalys Ceballos, quien anotó seis goles en nueve intentos. Loreanie Rodríguez, Alanis Benítez y Zuleika Fuentes añadieron cuatro tantos cada una para respaldar el triunfo.

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Rodríguez y Benítez tuvieron una actuación impecable en ataque al convertir sus cuatro lanzamientos, mientras que Yadielis Barros aportó tres goles y Lillianushka Natal, Erika Graciani, Ciris García y Aliah Vizcarrondo sumaron dos cada una.

Puerto Rico integra el Grupo A junto a Guatemala, Nicaragua y República Dominicana. Los primeros dos equipos de cada grupo avanzarán a las semifinales.

El conjunto nacional busca regresar al podio centroamericano luego de conquistar la medalla de plata en las dos ediciones anteriores de los Juegos, ambas tras caer ante Cuba en la final.

Las puertorriqueñas volverán a la cancha el viernes, 31 de julio, cuando enfrenten a Nicaragua desde las 3:00 p.m.