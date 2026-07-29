Puerto Plata. La puertorriqueña Jazmine Dean obtuvo la medalla de plata este miércoles en la modalidad de tabla larga del surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de enfrentarse a la colombiana Margarita Conde en la final celebrada en la playa Encuentro.

Conde superó a Dean con puntuación de 12.17 a 11.50. La colombiana aseguró el oro gracias a una mejor ola de 7.67 puntos, mientras que la mejor ejecución de la boricua recibió 6.00. En la segunda mejor ola, Dean obtuvo 5.50 y Conde 4.50, pero la ventaja conseguida por la sudamericana en su recorrido de mayor puntuación fue suficiente para definir la competencia.

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“Yo me siento superorgullosa por la experiencia, trabajé mucho para este momento. Deseaba oro, pero plata está bien también”, compartió Dean a este medio luego de ganar la plata.

“La medalla de plata para mí es un momento de pensar en mis futuros eventos. Yo tuve una medalla de plata en un evento dos años antes y esta es una de muchas más”, agregó la surfista, quien le dedicó su presea a su esposo.

Con este resultado, Puerto Rico sumó su segunda medalla en el surf de los Juegos, después de que el martes Max Torres ganara el bronce del SUP Surf al derrotar al colombiano Jefferson Tascon.

“Me sentí bien y fuerte. Yo puse mucho esfuerzo antes del evento... Esto es un nivel super alto, hice lo mejor posible”, dijo Dean.

“Estoy orgullosa de hacer este momento con ustedes”, concluyó la atleta nacida en Florida, pero residente de Rincón.

La boricua aseguró su pase a la final el lunes al imponerse sobre la salvadoreña Sindy Portillo por 8.57 a 4.04 en las semifinales.

En breve, Puerto Rico tendrá un oro y una plata adicional oficializadas en el SUP Surf femenino, cuando Mariecarmen Rivera y Nimsay García se enfrenten entre sí en la final.