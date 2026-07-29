Puerto Plata. El boricua Max Torres cerró su primera experiencia en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe con la satisfacción de haber dejado todo en el agua al lograr el martes la medalla de bronce en el SUP Surf de Santo Domingo 2026.

Torres aseguró el tercer lugar tras superar al colombiano Jefferson Tascon con puntuación de 11.27 a 8.30 en la playa Encuentro, en Puerto Plata, escenario de la competencia de surf de estos Juegos.

“La experiencia aquí en Santo Domingo fue espectacular. Se sintió como en casa. Estamos a ciertas millas de distancia, que eso es nada y nada. La gente, el ambiente fue increíble”, compartió al recordar su debut centroamericano con este medio.

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El atleta de Isabela, de 23 años, destacó el nivel de competencia del evento y la dificultad de las condiciones en el mar, donde las olas pequeñas obligaron a los competidores a maximizar cada oportunidad.

“La competencia fue superbuena. Las olas estuvieron chiquitas, lo cual lo hace difícil, pero nada, hicimos todo para el oro, pero no se pudo. Entonces llegamos con un bronce para casa”, manifestó.

La presea de Torres aportó al desempeño de Puerto Rico en el surfing de Santo Domingo 2026, que terminó con una medalla de oro de Mariecarmen Rivera y una de plata de Nimsay García en SUP Surf femenino, además de la plata conseguida por Jazmine Dean en tabla larga este miércoles.

El resultado también representa la continuidad de una temporada exitosa para Torres, quien llegó a la justa regional luego de conquistar la medalla de plata en los XIX Juegos Panamericanos de Surf Panamá 2026, celebrados entre finales de abril e inicios de mayo.

Para sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Torres aseguró que llegó preparado gracias al trabajo realizado durante los últimos meses y al fogueo constante ante varios de los mismos rivales que enfrentó en República Dominicana.

“Ha sido súper cool. Esperaba un poquito más de organización, pero ha estado bueno. Me preparé súper bien. He tenido varios eventos hace unos meses; estaba compitiendo con ellos, contra estas mismas personas que estaban aquí. Estaba fogueando con los mismos contrincantes y nada, en casa entrenando todos los días”, explicó.

Torres, a su vez, dedicó su medalla al país y a su familia.

“Le dedico esta medalla al pueblo de Puerto Rico y a mi familia. Aunque no nos veamos físicamente, las buenas vibras se transmiten y las sentimos nosotros acá”, concluyó el joven atleta.