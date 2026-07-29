Puerto Plata. La puertorriqueña Mariecarmen Rivera se proclamó campeona este miércoles del SUP Surf de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse en una final completamente boricua disputada en la playa Encuentro de Puerto Plata.

Rivera conquistó la medalla de oro, mientras que su compatriota Nimsay García se quedó con la plata tras una puntuación de 8.40 a 4.67.

“Estoy superorgullosa. Yo soy excelente competidora. Nimsay también es una excelente competidora y tenía un buen nivel, pero al final, se me dio a mí. Así que estaba para mí y bien agradecida con eso”, expresó Rivera a este medio tras el triunfo.

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“Para mí significa mucho… Significa que todo lo que yo quiera y todo lo que me proponga lo trabajo y lo hago. Al final uno nunca se puede rendir. Nunca es tarde para nadie y significa mucho. Mis primeros Juegos Centroamericanos fueron hace 20 años atrás. No conseguí medallas y 20 años después logro conseguir una y la de oro, que para mí eso es un orgullo”, añadió emocionada.

Rivera, de 33 años, aseguró el primer lugar producto de dos olas calificadas con 4.37 y 4.03. García, por su parte, había registrado una mejor ola con 4.67 y otra de 3.37 para un total preliminar de 8.04. Sin embargo, los jueces le retiraron la puntuación de su quinta ola (3.37) tras sancionarla por una interferencia de prioridad en el momento de la séptima ola.

Momento de la interferencia. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

La boricua, de 25 años, discutió sin éxito la decisión de los oficiales de la competencia.

“Uno se pone histérico un poco porque quiere que salgan olas y también el tiempo, pues faltaban como dos minutos, pero pasó superlento, pero nada estaba confiando en que si estaba para mí estaba para mí y si no, para la próxima iba a trabajar más duro para conseguirlo”, sostuvo Rivera, que inició su preparación en esta modalidad el pasado enero luego de conocer que su disciplina de SUP Race no se celebraría en esta justa regional.

De acuerdo al historiador deportivo Carlos Uriarte, Rivera finalmente alcanzó el podio centroamericano en su cuarta participación en los Juegos. La cuatro veces campeona mundial en SUP Race había representado a Puerto Rico en gimnasia en Cartagena 2006 y posteriormente en canotaje en Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.

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Ambas surfistas aseguraron el histórico 1-2 para Puerto Rico luego de imponerse en sus respectivas semifinales el lunes. Rivera derrotó a la venezolana Edimar Luque con puntuación de 6.80 a 4.07, mientras que García dominó a la anfitriona Leoni Perthold, de República Dominicana, por 11.60 a 4.60.

Mariecarmen Rivera ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Con el resultado, Puerto Rico sumó su tercera y cuarta medalla en el surf de la justa regional. El martes, Max Torres Torres obtuvo el bronce en el SUP Surf, mientras que más temprano este miércoles Jazmine Dean logró la plata en la modalidad de tabla larga.

La final marcó una de las pocas ocasiones en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en que dos atletas puertorriqueñas se enfrentan por el oro.

Según Uriarte, la más reciente ocurrió en Barranquilla 2018, cuando las parejas de Adriana Díaz y Brian Afanador conquistaron el oro en el dobles mixtos de tenis de mesa tras derrotar a los también boricuas Daniel González y Melanie Díaz.

En competencias individuales, la última final completamente boricua se remonta a San Salvador 2002, cuando Kristina Brandi venció a Vilmarie Castellví para conquistar el oro en el torneo de sencillos del tenis.

Antes de ese duelo, la primera final para la isla en un deporte individual se produjo en Santiago 1986, donde Crissy González superó a Marildá Juliá para adjudicarse la presea dorada.