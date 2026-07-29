Puerto Plata. Sin abandonar la modalidad que la convirtió en una de las mejores del mundo, Mariecarmen Rivera comenzó una nueva aventura en el SUP Surf con la mirada puesta en ampliar sus oportunidades dentro del ciclo olímpico.

Siete meses después, esa apuesta rindió frutos con la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La cuatro veces campeona mundial de SUP Race se proclamó reina centroamericana este miércoles al imponerse a su compatriota Nimsay García en una final completamente puertorriqueña celebrada en la playa Encuentro, en Puerto Plata. Rivera, de 33 años, dominó por de 8.40 a 4.67.

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“Yo acostumbro a competir en SUP Race, no en SUP Surf, pero me metí a la aventura y comencé a darle desde enero”, compartió Rivera, tres veces campeona de los Juegos Panamericanos de Surf, a este medio.

Para su preparación, ya que el race no está en la justa regional, Rivera combinó ambas modalidades porque no podía apartarse de sus entrenamientos de cara al Campeonato Mundial de SUP Race, que se celebrará del 14 al 18 de octubre de 2026 en Sabaudia, Italia.

La transición implicó una transformación completa en su rutina. Entre tanto, la puertorriqueña optó mudarse al oeste de la isla en busca de mejores olas.

“La (preparación) la hice combinada porque no es que he dejado de remar. Ahora mismo a finales de octubre tengo el Mundial de Race, así que la he combinado. Empecé a surfear todos los días. Me mudé para el oeste donde habían olas consistentes. Ahora soy de ahí, de Jobos”, contó, refiriéndose a la playa del pueblo de Isabela.

“Traje a mi entrenador un par de veces para Puerto Rico y nos concentramos. Hicimos un training camp intenso. Es mucho trabajo, mucha videocorrección", añadió Rivera.

Un cambio de mentalidad

El mayor reto para Rivera no estuvo solamente en la preparación física, sino en cambiar la mentalidad que durante años desarrolló en el SUP Race.

“Lo más difícil para mí fue cambiar un poco la mentalidad, porque aquí en surf tienes que mantener una mentalidad un poco más calmada, esperar la ola, leer bien la ola. En race es como que dándole duro, no hay parada, todo el tiempo ahí a muerte. Aquí pues un poquito tener más paciencia, estar quieto y eso fue lo más difícil que se me hizo cambiar ese chip de estar ahí inquieta a estar con calma y pausa”, explicó.

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El oro conquistado en Santo Domingo 2026 representa además un momento especial dentro de una trayectoria deportiva que ha atravesado distintas disciplinas. De acuerdo con el historiador deportivo Carlos Uriarte, Rivera finalmente alcanzó el podio centroamericano en su cuarta participación en los Juegos.

La atleta representó a Puerto Rico en gimnasia en Cartagena 2006, posteriormente compitió en canotaje en Mayagüez 2010 y Veracruz 2014.

Mariecarmen Rivera aparece aquí en plena competencia por el oro en rama femenina. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Ahora, 12 años después de su última participación centroamericana, regresó a los Juegos con una nueva disciplina y encontró la medalla que había perseguido durante su carrera.

“Estoy súper orgullosa de representar siempre a Puerto Rico. Para mí es un orgullo. Me encanta hacerlo y que nunca es tarde para lograr los sueños y lo que uno quiere. Si te lo propones y trabajas, lo logras”, expresó.

La victoria de Rivera y la plata de Garcías, completó un cuadro de cuatro preseas para la isla en el surf. Jazmine Dean consiguió la plata en la modalidad de tabla larga más temprano este miércoles y Max Torres el bronce en SUP Surf masculino el martes.