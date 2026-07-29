Los Ángeles. Kike Hernández regresó ayer martes a los Dodgers de Los Ángeles, dos meses después de haber tenido que abandonar la temporada debido a una grave lesión en los oblicuos que sufrió a los dos días de su debut esta temporada.

Este jugador polivalente, que cumplirá 35 años a finales de agosto, se perdió los dos primeros meses de la temporada mientras se recuperaba de una operación en el codo izquierdo. Volvió a jugar dos partidos —en los que conectó 4 de 4, con dos dobles y un jonrón— antes de volver a lesionarse a finales de mayo durante una sesión de bateo.

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“Creo que ahora mismo todo va bastante bien”, afirmó Hernández. “Intento mantener mi promedio de bateo de 1.000 y ser el mejor bateador de la liga”.

Se había previsto que Hernández estuviera de baja tres meses debido a una rotura del oblicuo izquierdo. Aceleró el proceso de recuperación gracias a una inyección de células madre y a un programa de rehabilitación que incluía sesiones diarias en una cámara hiperbárica.

“Cuando te dicen que es una rotura completa de grado 3, te asusta un poco y piensas en lo peor”, dijo.

De camino a casa, después de que una resonancia magnética revelara la gravedad de la lesión —una de las que nunca había sufrido en toda su carrera—, Hernández afirmó que sufrió su primer ataque de pánico.

“Mientras estaba atrapado en un atasco, tuve que llamar a mi esposa y apenas podía hablar”, recordó. “Le dije: ‘Mira, esto es lo que ha pasado. No sé qué le pasa a mi cuerpo. Quizá sea que ya soy demasiado mayor’. Pero con solo oírla tranquilizarme, respiré hondo un par de veces y ya estaba listo para seguir adelante”.

Edwin Díaz llevaba tres meses en la lista de lesionados. ( Nick Wass )

Hernández dijo que le dolía estornudar o toser y, con la franqueza propia de un espíritu libre, añadió: “No fui al baño durante unos seis días después de lesionarme”.

Jugó cinco partidos con el equipo de Triple A de Oklahoma City, donde bateó 6 de 18 y conectó un jonrón durante su periodo de rehabilitación.

Dado que Seattle alineará a tres lanzadores diestros en la serie, se esperaba que Hernández saliera desde el banquillo. El entrenador Dave Roberts prevé que juegue principalmente en tercera base y en el jardín izquierdo, aunque podría sustituir a Andy Pages en el jardín central.

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“Estoy deseando que vuelva Kike”, dijo Roberts. “Cuando volvió hace un mes, o cuando fuera, empezó a batear muy bien”.

A lo largo de su carrera, Hernández destaca sobre todo por sus estadísticas ofensivas en octubre, que son mejores que las de la temporada regular. Ha ganado tres anillos de la Serie Mundial con los Dodgers, que aspiran a lograr el primer triplete del béisbol desde que los Yankees de Nueva York ganaran tres campeonatos consecutivos entre 1998 y 2000.

Jura que no jugará con miedo tras la lesión.

“Solo conozco una velocidad, y es a toda máquina”, dijo. “Me sentía un poco tenso al fingir que pensaba en la lesión. Así que, tal y como soy, simplemente juego, y si sale bien, sale bien. Pero no puedo cambiar mi forma de jugar porque no sé jugar de otra manera”.

Los Dodgers tienen previsto dar la bienvenida al cerrador Edwin Díaz este miércoles, tras tres meses en la lista de lesionados recuperándose de una operación para extirpar fragmentos óseos sueltos del codo con el que lanza.

“Tenerlo de vuelta en la competición va a ser divertido para todos”, dijo Roberts. “Tengo muchas ganas de ver a un equipo al que no hemos visto desde hace bastante tiempo”.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.