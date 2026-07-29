Londres. El presidente de la Fórmula 1, Stefano Domenicali, afirma que el actual campeonato del mundo podría terminar en Europa si la guerra en Oriente Medio afecta a las carreras previstas en Catar y Abu Dabi al final de la temporada.

Domenicali afirmó que no se tomará ninguna decisión antes de mediados de septiembre.

“Por lo que a nosotros respecta, las carreras de Catar y Abu Dabi ya están confirmadas”, afirmó en unas declaraciones publicadas en la página web de Fórmula 1 tras el Gran Premio de Hungría de la semana pasada.

“Pero, por supuesto, si la situación no se aclara tal y como creemos que debería hacerlo antes de mediados de septiembre, tomaremos una decisión”, añadió Domenicali. “Y, en ese sentido, solo quiero confirmarles que, si esto no fuera posible, el final de la temporada se celebraría en Europa”.

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Domenicali no precisó dónde se celebrarían exactamente las últimas carreras previstas para noviembre y diciembre en caso de que se cancelaran las de Catar y Abu Dabi.

La Fórmula 1 ya ha cancelado las carreras de Baréin y Arabia Saudí por motivos de seguridad relacionados con la guerra con Irán. El Gran Premio de Baréin se ha reprogramado en Malasia para el 4 de octubre.

Al referirse al calendario de 2027, Domenicali afirmó: “Por ahora, el calendario que se presentará, digamos que en otoño, sería una especie de plan normal. Pero, por supuesto, en caso de que la situación en Oriente Medio no se resuelva, tenemos opciones”.

Añadió que, en cualquier caso, se mantiene la intención de celebrar 24 Grandes Premios el año que viene.

Hungría fue la última carrera antes del parón de mitad de temporada. La próxima carrera es el Gran Premio de los Países Bajos, el 23 de agosto.

Kimi Antonelli lidera la clasificación con una ventaja de 50 puntos sobre Lewis Hamilton.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.