La Selección Nacional de baloncesto femenina aplastó este miércoles, 86-46, a Costa Rica en los Juegos Centroamericanos y el Caribe Santo Domingo 2026 para ganar de forma invicta (3-0) el Grupo A de la ronda preliminar.

Las boricuas ganaron 22-6 el primer parcial y dominaron a Costa Rica desde el saque, aunque lanzaron de 11-0 en tiros de tres puntos.

Seis jugadoras de Puerto Rico anotaron para doble dígitos, siendo las mejores Sofía Muñoz con 15 puntos, Camila de Pool con 14, Jaida Guerra con 13. Arianis Rivera y Desireck Nieves aportaron 11 cada una.

La Selección jugará ahora las semifinales, que están en calendario para el viernes. El cruce en esa etapa será ante la anfitriona República Dominicana.

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Su contraparte masculina podría mañana hacerlo propio con un partido de cierre en el Grupo B. Los varones tienen marca de 2-0 y se enfrentan este miércoles en la noche al también invicto México (2-0).

El baloncesto de cinco pa’ cinco de los Juegos se celebra con equipos U20.