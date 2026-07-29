Avanzan a cuartos de final los dos equipos de voleibol de playa de Puerto Rico en Santo Domingo
Las parejas de Allanis Navas y María González y la conformada por Daniel Rivera y William Figueroa cerraron la fase preliminar hoy.
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Santo Domingo. Las duplas boricuas de voleibol de playa clasificaron este miércoles a los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.
La pareja femenina de Allanis Navas y María González aseguró su pase con un triunfo sobre Costa Rica, mientras que Daniel Rivera y William Figueroa también avanzaron pese a caer en su último compromiso de la fase de grupos.
Navas y González derrotaron a las costarricenses Marcela Araya y Eugenia Ramírez en dos parciales, 21-8 y 21-18, en un partido celebrado en el Malecón Deportivo.
Con la victoria, las boricuas finalizaron la fase de grupos con marca de 3-1 en el segundo lugar del Grupo B, solo por detrás de Cuba, que cerró invicta con récord de 4-0.
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Las puertorriqueñas volverán a la arena este jueves frente a un rival aún sin determinar.
En la rama masculina, Rivera y Figueroa sufrieron su primera derrota del torneo al caer en dos parciales, 21-18 y 21-15, ante los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora.
La dupla puertorriqueña también concluyó la fase preliminar con marca de 3-1 en el segundo puesto del Grupo C.