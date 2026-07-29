Santo Domingo. Las duplas boricuas de voleibol de playa clasificaron este miércoles a los cuartos de final de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026.

La pareja femenina de Allanis Navas y María González aseguró su pase con un triunfo sobre Costa Rica, mientras que Daniel Rivera y William Figueroa también avanzaron pese a caer en su último compromiso de la fase de grupos.

Navas y González derrotaron a las costarricenses Marcela Araya y Eugenia Ramírez en dos parciales, 21-8 y 21-18, en un partido celebrado en el Malecón Deportivo.

Con la victoria, las boricuas finalizaron la fase de grupos con marca de 3-1 en el segundo lugar del Grupo B, solo por detrás de Cuba, que cerró invicta con récord de 4-0.

Las puertorriqueñas volverán a la arena este jueves frente a un rival aún sin determinar.

En la rama masculina, Rivera y Figueroa sufrieron su primera derrota del torneo al caer en dos parciales, 21-18 y 21-15, ante los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora.

La dupla puertorriqueña también concluyó la fase preliminar con marca de 3-1 en el segundo puesto del Grupo C.