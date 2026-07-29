Santo Domingo. La puertorriqueña Kristen Romano ha conquistado hoy jueves una segunda medalla de oro en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse en los 400 metros combinados individuales con un tiempo de 4:44.87, estableciendo un nuevo récord de la justa y un nuevo récord nacional.

Romano rebajó la marca de 4:45.47 que ella misma había implantado en los Juegos de San Salvador 2023, reafirmando su dominio en la prueba.

La guatemalteca Stephanie Iannaccone obtuvo la medalla de plata con registro de 4:54.12, mientras que la colombiana Laura Melo se quedó con el bronce al cronometrar 4:54.18.

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La victoria representa el segundo título de Romano en Santo Domingo 2026. El martes también ganó los 200 metros combinados individuales, prueba en la que igualmente estableció un récord de los Juegos y una nueva marca nacional de Puerto Rico.

Con este nuevo oro, la nadadora boricua continúa ampliando su legado como una de las principales figuras de la natación puertorriqueña en el ciclo centroamericano.

En la velada de natación que sigue activa, Andrés Brooks también se agenció un bronce en el evento de los 200 metros mariposas con tiempo de 1:58.77. El oro lo ganó Noel Raekwon de Guyana con nueva marca centroamericana de 1:56.82 y la plata Manuel Díaz de Venezuela con tiempo de 1:58.07.

También nadará en la final de los 400 metros combinados individual masculino.