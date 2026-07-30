Los Ángeles. Que suene la trompeta. Edwin Díaz ha vuelta para cerrar los juegos de los Dodgers de Los Ángeles.

El derecho de 32 años salió de la lista de lesionados el miércoles tras perderse 85 juegos, luego de someterse en abril a una cirugía artroscópica para retirar cuerpos sueltos en el codo.

“Acabamos de mejorar mucho”, dijo el mánager Dave Roberts.

Los aficionados se pusieron de pie para ovacionar cuando el puertorriqueño entró en la novena al ritmo de “Narco”, de Timmy Trumpet. Permitió dos hits y una carrera, y consiguió su quinto salvamento de la temporada en la victoria 4-2 sobre los Mariners de Seattle. Su recta de cuatro costuras alcanzó las 98 mph.

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Edwin Díaz is back off the injured list, and so are the trumpets 🎺🕺 pic.twitter.com/T2a7ntGjxR — Sportsnet (@Sportsnet) July 30, 2026

“Me siento genial”, comentó Díaz. Creo que mi pitcheo fue muy bueno, en cuanto a velocidad, en cuanto a movimiento. Estaba tirando strikes. Así que no hay nada de qué preocuparme. Solo seguir trabajando, seguir mejorando".

La misma canción sonó en el clubhouse después del juego, y a Díaz le encantó volver a escucharla, especialmente en su primera noche de muñeco cabezón como Dodger. El equipo lo firmó la temporada baja pasada con un contrato de tres años y 69 millones de dólares.

“Mi familia estaba muy feliz. Me dijeron que enviara algunos muñecos cabezones a Puerto Rico”, indicó.

Díaz regresó contra los Mariners, el equipo que le tomó en la tercera ronda del draft de 2012 procedente de Puerto Rico. Debutó en las Grandes Ligas en 2016.

It was not pretty for Edwin Diaz in his first MLB game since April.



He allowed two hits and one run after pitching one inning.



Eventually, he got the save.



Hopefully, this was just some rust as he adjusts to the big leagues again. pic.twitter.com/WPnwtkjgR8 — Nelson Espinal (@nelson__espinal) July 30, 2026

Tanner Scott había estado desempeñándose como cerrador temporal. Logró 16 salvamentos con una efectividad de 2.65 en ausencia de Díaz. Scott permitió dos hits y una carrera en 14 lanzamientos en la octava antes de que Díaz tomara el relevo.

“Traté de calmar mis emociones”, dijo Díaz. “En cuanto llegué al montículo, pensé: ‘Vamos, tengo que hacer los lanzamientos, a ganar el partido”. Y eso fue lo que hice".

Díaz es el jugador más reciente en salir de la lista de lesionados. El utility boricua Kiké Hernández regresó el martes, mientras que el dos veces Cy Young Blake Snell podría reincorporarse pronto al equipo. Snell lanzó cuatro entradas sin permitir carreras, toleró una carrera y ponchó a nueve con 60 lanzamientos en una apertura de rehabilitación en ligas menores con la sucursal de Ontario de Clase-A el miércoles por la noche.

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"I did my job, I got the win... In my first try, I did it, so I'm really happy."



Making his first appearance since April 19th, Edwin Díaz (S (5), 1.0 IP, 2 H, ER, 13 P) talks with @kirsten_watson after the #Dodgers even up the series, beating the Mariners, 4-2. pic.twitter.com/2pOwLVVXTB — SportsNet LA (@SportsNetLA) July 30, 2026

“He estado al margen por mucho tiempo y estaba impaciante por volver”, señaló Díaz. “Quiero ayudar a este equipo a ganar”.

Antes de quedar fuera, tenía marca de 1-0 con cuatro salvamentos en siete apariciones y seis entradas. No era lo que los Dodgers esperaban cuando llegó procedente de los Mets de Nueva York como agente libre.

“Le sacaron esas astillas de hueso o lo que fueran; parecían dientes de tiburón”, dijo Roberts previo al juego. “Eso estaba comprometiendo su extensión, las sensaciones y todo eso. Asegura que no se había sentido así de bien desde hace bastante tiempo”.

Roberts no está midiendo a Díaz por la velocidad.

“Estoy buscando más el comando. Al final del día, los bateadores dirán cómo está el repertorio”, afirmó.

Díaz realizó siete apariciones de rehabilitación, en las que permitió dos carreras y ponchó a 11 en 7 2/3 entradas.

“La adrenalina va a estar ahí. Lancé en siete juegos de ligas menores, pero en cada estadio los aficionados no eran como los de aquí. Así que espero ser un poco más agresivo de lo que fui en ligas menores”, presagió Díaz previo al juego.

Para hacerle espacio en el roster, el lanzador Charlie Barnes fue designado para asignación.