Santo Domingo. Las campeonas defensoras Allanis Navas y María González dieron este jueves otro paso hacia la revalidación de su corona al avanzar a las semifinales del torneo femenino de voleibol de playa de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, tras derrotar a las venezolanas Valeria Moreno y Darlin Rodríguez en dos parciales.

Los marcadores del triunfo fueron 21-8 y 21-13.

La dupla puertorriqueña disputará el viernes la semifinal, pautada para las 10:00 a.m., frente a las anfitrionas de República Dominicana. El partido por la medalla de bronce y la final también se jugarán más tarde el viernes.

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“Estamos emocionadas. Llevamos meses trabajando para esto. La presión se siente porque son unos Centroamericanos y queremos esa medalla nuevamente, pero yo creo que hemos trabajado mentalmente con nuestro psicólogo para contrarrestar esas emociones que se pueden sentir dentro del partido”, expresó González a este medio tras el pase.

“Cada punto es el último. Así que vamos a entrar como unas guerreras en esa cancha (el viernes) y que sea lo que Dios quiera”, añadió.

María González se lanza por un balón en el juego ante las venezolanas Valeria Moreno y Darlin Rodríguez. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

En el primer parcial, Navas y González arrancaron con una racha de cinco puntos consecutivos y más adelante hilvanaron otras de siete y cuatro unidades que dejaron sin respuesta a las venezolanas, quienes solo pudieron acercarse con un rally de tres puntos.

Para el segundo set, Venezuela salió con mayor agresividad y tomó su primera ventaja del partido, 3-2. El marcador permaneció parejo hasta el empate a seis, antes de que Moreno y Rodríguez recuperaran la delantera 7-6 tras un ataque de Navas que terminó fuera.

Sin embargo, las boricuas igualaron a siete y, a partir de ese momento, retomaron el control del desafío con el objetivo de repetir el oro conquistado en San Salvador 2023.

Navas atribuyó el resultado al trabajo acumulado durante más de una década como pareja.

“(Han sido) muchos días, muchos segundos, muchos minutos de trabajo, muchos meses. Llevamos ya 14 años juntas. Tenemos mucha química y sobre todo las ganas. Tenemos la fe también con Papito Dios. Él siempre está con nosotros”, comentó Navas, por su parte.

“Tenemos un excelente equipo de trabajo, psicólogos, terapista, entrenador, mucha gente que nos respalda, el Comité Olímpico, Federación, tanta gente que nos ayuda, pero sobre todo los sacrificios que nosotros hacemos de levantarnos todos los días por la mañana a entrenar y a dar los mejor de nosotras en cada entrenamiento, yo creo que eso es lo que ha significado, llegar a donde estamos, pero no es suficiente para nosotros. Nosotras queremos seguir soñando en grande. Queremos seguir logrando cosas para Puerto Rico y seguir llevando alegría”, sostuvo Navas.

Aunque ya aseguraron un lugar entre las mejores cuatro parejas del torneo, González dejó claro que la meta aún no está cumplida.

“Lo llevamos soñando desde mucho antes y, después de ganar la medalla en 2023, una de las metas principales era revalidar ese título en 2026. Hemos trabajado para eso y vamos punto a punto”, sentenció la atleta.