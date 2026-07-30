Anaheim, California. Cam Smith dio la ventaja a Houston con un doble de dos carreras en la sexta entrada; Yainer Díaz y Jeremy Peña conectaron jonrones solitarios y los Astros vencieron el miércoles por 7-4 a los Angels de Los Ángeles.

El lanzador diestro de Houston, Hayden Wesneski, en su primera salida como titular en casi 15 meses tras someterse a una cirugía de Tommy John en mayo de 2025, permitió tres carreras y siete hits en 5 2/3 entradas. Ponchó a cuatro y concedió dos bases por bolas, lo que le valió la victoria.

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Bryan Abreu se encargó de los últimos cuatro outs para sumar su séptimo salvamento, y los Astros completaron una barrida en la serie de tres partidos.

Wesneski (1-0) superó una primera entrada en la que encajó tres carreras y cuatro hits, y mantuvo a cero a los Angels con solo tres hits durante las siguientes 4 2/3 entradas, lo que ayudó a los Astros a ganar por octava vez en nueve partidos y a alcanzar el .500 (55-55) por primera vez desde el 7 de abril, cuando tenían un balance de 6-6.

Houston también se situó a un partido del líder, Texas, en la División Oeste de la Liga Americana.

El lanzador diestro Grayson Rodríguez encajó dos carreras y cinco hits en cinco entradas, ponchó a seis y concedió dos bases por bolas con los Angels, que sumaron su decimoctima derrota en 23 partidos.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.