Ginebra. La oposición mundial al plan del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, de vender una participación en los ingresos del Mundial a inversores privados se intensificó hoy jueves, cuando el máximo responsable del fútbol asiático advirtió a los miembros sobre las amenazas que esto supone para sus propias competiciones.

“Las medidas unilaterales de la FIFA parecen socavar los cimientos mismos del fútbol continental”, afirmó el presidente de la Confederación Asiática de Fútbol, el jeque Salman bin Ibrahim Al Khalifa, en una carta dirigida a las federaciones miembro.

La carta del jeque, a la que ha tenido acceso Associated Press, se hizo pública mientras la UEFA, el organismo rector del fútbol europeo, se preparaba para celebrar este jueves una reunión en línea con sus 55 federaciones nacionales con el fin de definir una estrategia para oponerse al plan de Infantino.

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El proyecto de la FIFA estaría financiado por una sociedad de inversión de Nueva York, Thrive Eternal, creada por Joshua Kushner, hermano de Jared Kushner, yerno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Infantino mantiene estrechos vínculos con Jared Kushner desde el primer mandato de Trump.

Infantino ha mantenido conversaciones secretas en los últimos meses con posibles inversores de EE. UU. para crear la filial “FIFA Forward Enterprise”, dotada con 20,000 millones de dólares, de los cuales 4,200 millones proceden de capital privado. Esta iniciativa surge tras un Mundial masculino que batió récords en Norteamérica y que ha impulsado los ingresos de la FIFA hasta los 15,000 millones de dólares en los últimos cuatro años.

Las 55 federaciones europeas y las 46 asiáticas representan casi la mayoría de los 211 países miembros de la FIFA en todo el mundo, a los que Infantino fijó el 19 de septiembre como fecha límite para aceptar una oferta única de 20 millones de dólares para invertir.

La Confederación de Fútbol de América del Norte, conocida como CONCACAF, que cuenta con 35 miembros de la FIFA, ha declarado que está “profundamente preocupada por la falta de garantías procesales” en el proyecto de Infantino dado a conocer el martes.

El jeque Salman, aliado de Infantino desde que perdió frente a él las elecciones a la presidencia de la FIFA en 2016, escribió en su carta: “Una iniciativa de este tipo no tendrá éxito sin el apoyo de todas las confederaciones, algo que no ocurre en la actualidad”.

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Infantino escribió a los 211 miembros a última hora del martes para comunicarles que, además de la oferta inicial de 20 millones de dólares, si aprueban la creación de la FFE, la financiación básica prometida de 10 millones de dólares para los próximos cuatro años se duplicará hasta alcanzar los 20 millones de dólares. Previó que la financiación de la FIFA hasta 2038 ascendería a 86 millones de dólares para cada uno, en lugar de unos 36 millones.

Infantino se someterá a reelección por parte de los 211 miembros de la FIFA el próximo mes de marzo para un cuarto y último mandato, que se extenderá hasta 2031. Fuentes del mundo del fútbol han afirmado en privado que Infantino aspira a ocupar un cargo similar al de comisionado en la entidad derivada de la FFE más allá de 2031.

La “oferta sin compromiso” de Ino

En un mensaje de vídeo publicado el miércoles por la FIFA, Infantino insistió en que el plan de crear un fondo de capital riesgo para separar sus operaciones lucrativas era “una oferta, no una obligación”.

“Forma parte de un proceso democrático, de un proceso de consulta”, afirmó Infantino en el vídeo de la FIFA, “y, sobre todo, es una oportunidad, pero no una obligación”.

Una presentación de la FIFA dirigida a sus miembros, a la que ha tenido acceso la AP, establece como plazo el final de octubre para que los inversores transfieran fondos a la FIFA.

El documento establece como objetivo para el órgano rector, creado por las autoridades europeas en 1904, “construir la infraestructura y los sistemas necesarios para que la FIFA siga liderando durante otros 100 años y más allá”.

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El objetivo de FFE, en la que se prevé que los fondos de capital riesgo tengan una participación del 20%, se definió como “el rigor comercial y la experiencia necesarios para sacar el máximo partido a los derechos de retransmisión, los patrocinios y una cartera de torneos en expansión”.

La FIFA pone freno a los torneos continentales

Es probable que esa ampliación del calendario incluya la incorporación de más selecciones a las competiciones de la FIFA, como el Mundial y el Mundial de Clubes, tanto masculino como femenino, y, posiblemente, que se celebren con mayor frecuencia que cada cuatro años, incluso en Estados Unidos.

Si la FIFA añadiera más equipos, partidos y competiciones, se vería mermado el valor, el prestigio y el espacio en el ya saturado calendario mundial de partidos de aquellas competiciones financiadas y organizadas por los seis organismos continentales de fútbol, como la UEFA y la AFC. Entre ellas se incluyen los partidos de clasificación para el Mundial, los torneos continentales y las Ligas de Campeones.

“Es importante que la familia de la AFC lo comprenda plenamente”, escribió el jeque Salman, “cómo una iniciativa de este tipo podría afectar a ámbitos clave del fútbol mundial y asiático, incluida la sostenibilidad de las competiciones de la confederación y las competiciones nacionales, así como la organización y el panorama comercial en torno a las actividades de la AFC”.

El jeque Salman también aconsejó a los miembros que no se pronunciaran sobre la oferta económica de Infantino hasta que la AFC mantuviera conversaciones oficiales con la FIFA.

Las federaciones mundiales y europeas de las ligas nacionales también se han opuesto al plan de la FIFA, al considerarlo una amenaza para sus competiciones.

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La anterior amenaza de boicot de la UEFA

Entre las opciones que baraja la UEFA para la reunión de miembros del jueves se encuentra la de retirarse de la participación y la organización de competiciones de la FIFA.

La amenaza de boicot a la Copa del Mundo por parte de Europa contribuyó a frustrar el plan de Infantino de 2021 de celebrar la Copa del Mundo cada dos años en lugar de cada cuatro.

La próxima competición de la FIFA se celebrará en Europa: el Mundial Femenino Sub-20, que tendrá lugar en Polonia a partir del 5 de septiembre.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.