Santo Domingo. La natación puertorriqueña volverá a tener una cargada agenda este jueves en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con cinco finales en las que sobresalen Kristen Romano en busca de otra medalla de oro y el debut de Ella Busquets en una final A.

Busquets, de 17 años, clasificó a la final de los 50 metros espalda tras registrar el cuarto mejor tiempo de las preliminares con 29.44 segundos. La hija del cuatro veces olímpico Ricardo Busquets competirá por las medallas desde las 6:02 p.m. por el carril tres.

Apenas cinco minutos más tarde, Yeziel Morales buscará subir al podio en los 50 metros espalda masculino. El puertorriqueño avanzó con el cuarto mejor registro de las eliminatorias (25.77) y nadará por el carril seis en la final, programada para las 6:07 p.m.

PUBLICIDAD

La principal carta de Puerto Rico volverá a ser Kristen Romano, quien intentará conquistar su tercera medalla de oro de la justa en los 100 metros mariposa.

La nadadora dominó las preliminares con el mejor tiempo (59.77 segundos) y competirá por el carril cuatro en la final de las 6:13 p.m.

Ella Busquets es hija del exnadador boricua Ricardo Busquets. ( Sara Del Valle Hernández )

Romano llega inspirada luego de imponerse en los 200 y 400 metros combinados individuales, pruebas en las que estableció nuevos récords de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Otro puertorriqueño con aspiraciones de medalla será Andrés Brooks, quien clasificó a la final A de los 100 metros mariposa masculino con el tercer mejor tiempo (53.47). El boricua nadará por el carril tres desde las 6:19 p.m., apenas un día después de conquistar el bronce en los 200 metros mariposa.

La jornada concluirá con el relevo mixto 4x100 metros combinado, integrado por Morales, Ruiz, Busquets y Romano.

El cuarteto boricua avanzó a la final con el tercer mejor tiempo de las series (4:04.18 minutos) y buscará una medalla desde el carril tres.

Ruiz llega al relevo después de una destacada actuación en la justa, en la que ya suma dos preseas: el oro en los 100 metros pecho y el bronce en los 400 metros combinados individuales.