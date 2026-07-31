Santo Domingo. Puerto Rico finalizó la primera semana de competencia en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con actuaciones históricas y 37 medallas.

Al momento, la natación ha sido el deporte más exitoso para la isla. Su gran figura es Kristen Romano, quien conquistó tres medallas de oro y estableció récords nacionales y de los Juegos en los 100 metros mariposa (58.79), los 400 metros combinados (4:44.87 y los 200 metros combinados (2:12.16). Además, sumó un bronce en el relevo mixto 4x100 combinado junto a Yeziel Morales, Ella Busquets y Xavier Ruiz.

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Aún con pruebas por disputarse, la natación ha aportado cinco medallas de oro y cuatro de bronce. Aparte de las preseas de Romano, hay doradas de Ruiz (100 metros pecho) y de Lucianna Gutiérrez (800 metros libres), y un bronce de Andrés Brooks (200 metros mariposa).

Los deportes de combate también han aportado a la causa de la delegación boricua. El taekwondo y el judo acumulan 14 preseas para Puerto Rico. El taekwondo, por su parte, sumó una medalla de plata y nueve de bronce, mientras que el judo consiguió un oro, gracias a Adrián Gandía, quien revalidó su título centroamericano de la pasada edición de San Salvador 2023.

Adrián Gandía ganó medalla de oro por Puerto Rico al vencer al mexicano Gilberto Cardoso en los 81kg. Aquí aparece en la premiación. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Los otros tres metales en judo fueron de plata.

La primera medalla de oro de la delegación arribó gracias al equipo de polo acuático masculino, luego de derrotar a Colombia en la final y defender exitosamente el título conquistado en San Salvador 2023.

En el tenis, Yannik Álvarez hizo historia al conquistar la primera medalla para Puerto Rico en la rama masculina individual en 36 años. El joven de 17 años obtuvo el bronce, una hazaña que no se lograba desde Ciudad de México 1990, cuando Miguel Nido también subió al tercer escalón del podio.

En la foto Jean Pizarro posa con su hermano Miguel Pizarro. Jean ganó medalla de oro en tiro con arco compuesto y Miguel plata en tiro con escopeta por equipos. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Las otras dos medallas de oro fueron obra de Jean Pizarro, en tiro con arco compuesto, y de Mariecarmen Rivera, quien se coronó en SUP Surf apenas siete meses después de comenzar a entrenar la modalidad.

Rivera se impuso en una final completamente boricua frente a Nimsay García.