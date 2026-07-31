El atacante puertorriqueño Klistan Lawrence fue seleccionado como Segundo Mejor Atacante del torneo masculino de voleibol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2025, convirtiéndose en el único representante de Puerto Rico en el Equipo Ideal de la competencia.

Lawrence fue una de las principales armas ofensivas del sexteto boricua durante el torneo y cerró su participación con un reconocimiento individual que destacó su consistencia y aporte en la ruta de Puerto Rico hacia la medalla de plata.

El premio al Jugador Más Valioso (MVP) recayó en el colombiano Miguel Ángel Martínez, quien además fue distinguido como Mejor Opuesto y Máximo Anotador del certamen tras acumular 110 puntos. Martínez lideró a Colombia a la conquista de su primera medalla de oro en el voleibol masculino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El Equipo Ideal también incluyó al guatemalteco Adolfo Rivas como Mejor Acomodador y a su compatriota José Pablo Pérez como Primer Mejor Atacante.

Por Cuba fueron reconocidos Alexis Wilson como Primer Mejor Bloqueador, Miguel Ángel López como Mejor Receptor y Daniel Martínez como Mejor Servicio.

Los dominicanos Moisés Ortiz y Miguel Mieses completaron la lista de premiados al recibir las distinciones de Segundo Mejor Bloqueador y de Mejor Líbero y Mejor Defensa, respectivamente.