Santo Domingo. La dupla puertorriqueña de Daniel Rivera y William Rivera cerró este viernes su primera participación en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la medalla de bronce del torneo masculino de voleibol de playa en el Malecón Deportivo.

Los boricuas derrotaron en dos parciales 21-14 y 21-9 a los nicaragüenses Jefferson Cascante y Rubén Mora para asegurar un lugar en el podio y sumar otra presea para la delegación de Puerto Rico en Santo Domingo 2026.

“Son sueños que uno tenía desde chiquito, ver este deporte, jugarlo desde temprana edad y soñar con este momento. No se nos dio la de oro, que al final del día es lo que uno quiere, pero el objetivo era estar en ese podio y ganarnos esa medalla. Muy contentos con el resultado”, expresó Daniel a este medio tras conseguir el metal.

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Daniel Rivera realiza un ataque durante el partido. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Puerto Rico tomó el control del encuentro desde temprano. En el primer parcial llegó a despegarse hasta por cinco puntos con ventaja de 17-12. Los puntos 19 y 20 llegaron de manera consecutiva gracias a dos sólidos bloqueos de William Rivera, que encaminaron el set a favor de los boricuas.

“Cumplir los sueños cuando uno trabaja tan duro y ve que a lo mejor el resultado no llega o se tarda, y pensar que a lo mejor no lo puedes alcanzar, lograrlo y estar en este momento, pues es algo que realmente no tiene palabras”, manifestó, por su parte, William.

“Yo llevo trabajando toda mi vida para este momento, en estos momentos grandes, y aquí es que se saben los jugadores grandes, de poder acaparar el momento, tomar control sobre el momento y salir con la victoria. Lo pudimos lograr, hermano. Dominamos y estoy muy contento ahora mismo con mi familia, con mis amistades y con la fanaticada. Es algo que no puedo explicar”, añadió.

En el segundo parcial, la dupla puertorriqueña dominó de principio a fin. Incluso hilvanó una racha de siete puntos consecutivos para abrir una ventaja de doble dígito de 12-2, de la que los nicaragüenses nunca pudieron recuperarse.

En esta foto se abrazan durante la celebración por el logro alcanzado. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

William también destacó que la química que existe entre ambos dentro de la arena fue fundamental en la justa regional..

“Yo soy un poquito, a lo mejor, el más ‘high’. Dani me mantiene un poquito más en el temple y cuando unimos esos dos, y traemos esa furia y esa energía, no hay nadie que nos gane. Se demostró hoy y se demostró ayer. Realmente ese es nuestro juego”, afirmó William.

“Somos dinámicos. Él me da cosas que a lo mejor no salen de mí. Igual yo hacia él. Somos el dúo dinámico”, concluyó, de otro lado, Daniel.