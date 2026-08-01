Tarik Skubal, Freddy Peralta y Mason Miller, un trío de lanzadores de gran potencia, encabezan la lista de los candidatos más interesantes que podrían cambiar de equipo a medida que se acerca la fecha límite para los traspasos de las Grandes Ligas.

La fecha límite es el lunes a las 6 de la tarde, hora de Nueva York.

Skubal, un zurdo de 29 años que será agente libre durante este parón de temporada, sigue cuajando otra temporada sólida con los Tigres de Detroit, tras encadenar dos premios Cy Young consecutivos en 2024 y 2025. El zurdo se perdió cerca de cinco semanas al inicio de la temporada debido a una intervención quirúrgica para retirar fragmentos sueltos del codo, pero se ha recuperado rápidamente.

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Ha tenido un rendimiento excelente en sus últimas cinco salidas como titular, con una efectividad de 2.03 y 41 ponches en 31 entradas.

Un factor que complica la disponibilidad de Skubal es que los Tigres han remontado un poco últimamente y se mantienen cerca en la lucha por el comodín de la Liga Americana, a cuatro partidos y medio del último puesto de los playoffs antes de la jornada del viernes, aunque con cinco equipos por delante. Pero si llega una oferta jugosa, será difícil decir que no.

El destino incierto de Detroit en la lucha por los playoffs es un problema habitual para los equipos a medida que se acerca la fecha límite.

Hay un puñado de equipos que claramente quieren fichar durante el plazo de traspasos, como los Yankees, los Rays, los Cerveceros, los Bravos y los Dodgers. También hay un pequeño grupo de equipos que claramente quieren desprenderse de jugadores, como los Rockies, los Gigantes, los Angelinos, los Mets, los Atléticos y los Reales.

Pero eso deja a casi otros 20 equipos que se encuentran en una posición intermedia y que podrían ser compradores, vendedores o una combinación de ambos.

A continuación, echamos un vistazo a algunos de los principales candidatos a ser traspasados a medida que se acerca la fecha límite del lunes.

El lanzador de los Mets de Nueva York, Freddy Peralta (51), realiza un lanzamiento durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Dodgers de Los Ángeles, el domingo 26 de julio de 2026, en Nueva York. (Foto AP/Yuki Iwamura) ( Yuki Iwamura )

Los lanzadores titulares

Freddy Peralta, Mets: El lanzador diestro ha tenido una temporada decepcionante, algo que ocurre con frecuencia en los Mets, pero sus cifras de ponches siguen siendo buenas. Tuvo un rendimiento excelente con los Cerveceros durante las tres temporadas anteriores. Si consigue corregir sus problemas de control, podría ser de gran ayuda para un equipo aspirante al título.

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Joe Ryan, Twins: Otro lanzador potente; este derecho ha sido elegido para el All-Star en cada una de las dos últimas temporadas. No está claro si los Mellizos serán compradores o vendedores en una reñida carrera por el título de la Liga Americana —el viernes incorporaron al relevista A.J. Minter procedente de los Mets, por lo que parece más probable que sigan comprando. Sin embargo, si los Mellizos deciden traspasar a Ryan, podrían obtener una buena contraprestación.

Foster Griffin, Nationals: El veterano zurdo ha destacado en su regreso a la MLB tras pasar tres temporadas en Japón, con un balance de 12-2 y una efectividad de 2,76. Los Nacionales siguen en la lucha por un puesto en los playoffs de la Liga Nacional, pero probablemente también estarán dispuestos a escuchar ofertas.

Reid Detmers, Angels: El zurdo ha sido uno de los aspectos más destacados de una temporada en su mayor parte desalentadora para los Angelinos, con 145 ponches en 125 entradas. Los Ángeles querrá obtener una contraprestación considerable por el lanzador de 27 años, que aún está bajo el control del equipo durante las dos próximas temporadas.

Clay Holmes, Mets: El lanzador diestro de 33 años completó con éxito la transición de relevista a abridor en 2025 y estaba cuajando otra temporada sólida antes de fracturarse el peroné derecho tras recibir un golpe con el bate en mayo. El lanzador diestro se encuentra en plena asignación de rehabilitación en las ligas menores y está a punto de regresar.

Robbie Ray, Giants: El dos veces All-Star y ganador del premio Cy Young de 2021 ya no cuenta con ese repertorio devastador para ponchar que tenía al inicio de su carrera, pero ha rendido a un gran nivel para San Francisco esta temporada, con un balance de 10-6 y una efectividad de 3,08.

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Los relevistas

Mason Miller, Padres: Miller, el cerrador más dominante de la liga, acumula la impresionante cifra de 85 ponches en 45 2/3 entradas, 28 salvamentos y una efectividad de 0,79. Por lo general, los relevistas no generan grandes beneficios en los traspasos de la fecha límite, pero Miller es una excepción, sobre todo porque el lanzador diestro de 1,96 metros sigue bajo contrato con el equipo durante tres años más.

Adrián Morejón, Padres: El lanzador zurdo cubano ha sido una pieza clave del bullpen de los Padres durante las últimas tres temporadas. Será agente libre al finalizar la temporada, lo que significa que podría cambiar de equipo.

Luke Weaver, Mets: El veterano lanzador diestro ha encontrado su lugar tras pasar de ser titular a formar parte del bullpen en 2024. No es necesariamente un cerrador, pero sí cuenta con cierta experiencia en ese papel. Tuvo un gran rendimiento con los Yankees en los playoffs, llegando a la Serie Mundial en 2024.

Jeff Hoffman, Blue Jays: El lanzador diestro perdió su puesto como cerrador del equipo a principios de esta temporada, pero sus cifras de ponches siguen siendo excelentes, con 72 ponches en 46 entradas.

Jugadores de posición

Luis Arráez, Giants, segunda base: “La Regadera”, tres veces campeón de bateo y cuatro veces All-Star, está viviendo una de sus mejores temporadas y ha mejorado su defensa en la segunda base. El venezolano es un bateador de contacto de élite que rara vez se poncha y será agente libre al final de la temporada.

Ryan Jeffers, Twinss, receptor: Jeffers acaba de regresar de la lista de lesionados y esta temporada registra un OPS de 927, el más alto de su carrera. Su capacidad para aportar potencia desde el lado derecho lo convertirá en un objetivo muy codiciado en el mercado de traspasos, aunque es posible que los Mellizos no estén dispuestos a negociar, ya que siguen en la lucha por los playoffs.

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Daulton Varsho, Blue Jays, jardinero: Este bateador de poder de 30 años es uno de los mejores atletas del béisbol y ganó un Guante de Oro en 2024. Próximamente será agente libre, pero cuenta con experiencia en la postemporada y aún puede aportar una gran defensa, además de algo de potencia como bateador zurdo.

CJ Abrams, National, campocorto: Washington querrá obtener una gran contraprestación por el campocorto All-Star, que está viviendo su mejor temporada y se encuentra bajo el control del equipo durante las dos próximas temporadas. Pero si un equipo aspirante al título está dispuesto a ofrecer un gran paquete de promesas, los Nacionales —en pleno ascenso— probablemente estarán dispuestos a escuchar la oferta.

Zach Neto, Angels, campocorto: Neto ha sido uno de los mejores jugadores de los Angelinos durante las últimas tres temporadas. Es un defensor sólido y aporta una buena dosis de potencia como bateador diestro, aunque esta temporada ha registrado un elevado número de strikeouts.

Luis García Jr., Nationals, primera base: Este bateador de poder zurdo ha completado discretamente su mejor temporada, con 23 jonrones y 76 carreras impulsadas. No suele recibir muchas bases por bolas, pero aún le queda un año más bajo el control del equipo y solo tiene 26 años.

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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.