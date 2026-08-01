( Suministrada / Federación de Béisbol )

Puerto Rico abrió con una dramática victoria 4-3 sobre República Dominicana ayer viernes en la jornada inaugural del torneo de béisbol masculino de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

El encuentro se definió en la parte baja del octavo episodio, cuando José “Pocholo” Rivera conectó un hit de oro que impulsó desde la segunda base a Rubén Castro, para dejar sobre el terreno a los anfitriones y darle a Puerto Rico su primera victoria del torneo.

Con la pizarra 3-2 a favor de República Dominicana y aplicándose la regla del ‘tie breaker’, Puerto Rico abrió la entrada con corredores en primera y segunda base.

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¡HIT DE ORO DE POCHOLO! 🔥🔥🔥#LosNuestros logran victoria dramática para arrancar la acción en #SantoDomingo2026#EquipoPUR pic.twitter.com/XtBRjGLOU8 — Federación de Béisbol 🇵🇷 (@BeisbolPR) August 1, 2026

Anthony García recibió un pelotazo para llenar las almohadillas y, acto seguido, Kerby Camacho negoció un boleto que llevó al plato a Edison Mora con la carrera del empate.

Luego del pasaporte a Camacho, Rivera conectó el imparable decisivo para sentenciar el emocionante triunfo boricua.

El derecho Rubén Ramírez trabajó una entrada en relevo para acreditarse la victoria, mientras que Miguel Ángel Castro cargó con la derrota al permitir las dos carreras del octavo episodio.

Puerto Rico arrancó al frente desde la primera entrada al fabricar dos anotaciones. Castro remolcó la primera con un roletazo al cuadro que permitió anotar a Mora, mientras que Anthony García trajo la segunda carrera con un cuadrangular solitario por el jardín central.

República Dominicana descontó en la segunda entrada con un sencillo de Michael de León y empató el encuentro en la parte baja de la séptima entrada con un imparable de Deivi Muñoz, cuando ya había dos outs.

Posteriormente, los anfitriones tomaron ventaja 3-2 al comenzar el octavo episodio bajo la regla del ‘tie breaker’, antes de la reacción puertorriqueña en la parte baja de la misma entrada.

El zurdo Jorhan Laboy abrió el encuentro por Puerto Rico. También vieron acción en relevo Sidney Duprey, Joshua Torres, Jorge Benítez, Miguel Mejía, Miguel Ausúa y Rubén Ramírez, quienes se combinaron para contener la ofensiva dominicana.

La novena boricua regresará al terreno este sábado a las 5:00 p.m. para enfrentar a Cuba, mientras que cerrará la fase de grupos el domingo a la 1:30 p.m. ante Curazao. El zurdo Luis Leroy Cruz será el lanzador abridor por Puerto Rico frente a los cubanos.