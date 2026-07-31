Santo Domingo. Puerto Rico sumó otra presea en la natación de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 gracias a la actuación de Xavier Ruiz, quien se coronó campeón de los 200 metros pecho al detener el cronómetro en 2:12.00.

La medalla de plata fue para el colombiano Juan Giraldo, con tiempo de 2:13.62, mientras que el mexicano Andrés Puente completó el podio con el bronce al registrar 2:15.43.

La jornada también dejó otra presea para Kristen Romano, quien añadió el bronce en los 200 metros pecho femeninos tras finalizar con tiempo de 2:30.71.

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La medalla de oro quedó en manos de la azteca Byanca Rodríguez, quien ganó la prueba con 2:27.99, mientras que la panameña Emely Santos obtuvo la plata con 2:29.19.

Para Romano, el metal representa el quinto que conquista en Santo Domingo 2026, consolidándose como una de las principales figuras de la delegación puertorriqueña en la piscina. Suma 12 medallas centroamericanas.

Otra destacada actuación llegó con Lucianna Gutiérrez, quien conquistó la plata en los 400 metros libre con un registro de 4:19.77. Es su tercera medalla en la justa regional.

La prueba la ganó la venezolana María Yegres, con tiempo de 4:17.14, mientras que el bronce correspondió a la colombiana Mariana Cabeza, quien marcó 4:20.11.

Mientras, en los 100 metros espalda, la puertorriqueña Ella Busquets finalizó en la octava posición al registrar un tiempo de 1:03.81.