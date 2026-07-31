Santo Domingo. La dupla puertorriqueña de Allanis Navas y María González revalidó este viernes el título de voleibol de playa femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar la medalla de oro en Santo Domingo 2026 en el Malecón Deportivo.

La victoria les permitió defender con éxito la corona conquistada hace tres años en San Salvador 2023 y aportar otra medalla dorada a la delegación puertorriqueña en Santo Domingo 2026.

Las boricuas derrotaron en tres parciales en la final a las cubanas Maykelin Cardona y Kailin Garrido para mantenerse en lo más alto del podio regional. Los marcadores del triunfo fueron 21-16, 18-21 y 18-16.

Navas y González avanzaron al partido por la medalla de oro luego de vencer en semifinales a las panameñas Crismil Paniagua y Julibeth Payano en parciales de 21-15 y 21-14.