Santo Domingo. Puerto Rico aseguró este viernes tres medallas en la lucha olímpica estilo libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que Darian Cruz, Joseph Silva y Jonovan Smith avanzaran a sus respectivas finales.

Cruz, olímpico en París 2024 y quien participa en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, disputará la medalla de oro de los 57 kilogramos ante el mexicano Román Bravo.

El luchador puertorriqueño comenzó su jornada con una victoria por descalificación sobre el jamaiquino Irie Jackson. Posteriormente derrotó 5-1 al dominicano Maximilian Leete para avanzar a las semifinales.

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En esa instancia, Cruz protagonizó un cerrado combate frente al venezolano Pedro Mejías, al que superó 2-1 para asegurar su presencia en la final y, de paso, su primera medalla en una justa centroamericana.

La final de los 57 kilogramos está pautada para las 6:07 p.m.

Por su parte, Silva también tuvo una jornada dominante en los 65 kilogramos. En su primer combate derrotó al salvadoreño Raúl Paniagua por inmovilización y luego despachó en las semifinales al cubano Carlos Méndez por superioridad técnica.

Joseph Silva (derecha) derrota en la semifinal de los 65 kg al cubano Carlos Méndez por superioridad técnica. ( Sara Del Valle Hernández )

Silva buscará la medalla de oro frente al bahameño Shannon Hanna II. Su combate está programado para las 6:21 p.m.

El tercer boleto a una final llegó por conducto de Smith en los 125 kilogramos. El boricua abrió su participación con una victoria 4-0 sobre el costarricense Maxwell Lacey y posteriormente superó 2-0 al cubano Yosenky Castañeda en las semifinales.

Smith, que ganó plata en los Centroamericanos de San Salvador 2023, disputará la final de su división a las 7:17 p.m.

Mientras, Jonathan Parrilla tendrá la oportunidad de subir al podio en los 74 kilogramos. Parrilla cayó 10-0 por superioridad técnica ante el venezolano Ibsen Aguilar en los cuartos de final y ahora disputará uno de los combates por la medalla de bronce frente al hondureño Luis Barrios a las 6:07 p.m.

Jonovan Smith vence al cubano Yosenky Castañeda en la semifinal de los 125 kilogramos ( Sara Del Valle Hernández )

En los 97 kilogramos, Lorenzo Pellot comenzó con una victoria 8-5 sobre el mexicano Juan Iturriza, pero posteriormente cayó por superioridad técnica, 16-6, frente al jamaiquino Steven Burrell. Pellot cerró su participación con una derrota 8-6 ante el dominicano Luis Pérez.

Ethan Ramos, quien estaba inscrito para competir en los 86 kilogramos y fue medallista de bronce en San Salvador 2023, no pudo participar debido a una enfermedad.