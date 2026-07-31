Santo Domingo. Puerto Rico pondrá en marcha el sábado su participación en el torneo de baloncesto 3x3 de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 con la misión de revalidar el oro masculino conquistado en San Salvador 2023 y mejorar la plata obtenida por el conjunto femenino hace tres años.

Ambos equipos debutarán en el tabloncillo del Malecón Deportivo.

El quinteto masculino jugará a la 1:30 p.m. frente a Guyana, mientras que las féminas enfrentarán a Honduras desde la 1:00 p.m.

La selección masculina está integrada por Ángel Matías, Antonio Ralat, Luis Cuascut y Jorge Matos.

Previo a su última práctica antes del inicio del torneo, Cuascut explicó a este medio que el grupo ha aprovechado las semanas previas, aunque fue de forma individual para llegar listos al reto que representa defender el campeonato.

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“Llevamos aproximadamente dos semanas practicando. Hoy (viernes) es el primer día que estamos los cuatro jugadores juntos aquí, y es una experiencia más. Tenemos que seguir preparándonos. Los equipos se están poniendo bastante buenos, es un proceso”, comentó el jugador.

El canastero señaló a México, Venezuela y República Dominicana como los principales rivales de avanzar a las siguientes fases.

“En el día de ayer jugamos con México y con Venezuela, que son equipos contendores a ganar, al igual que Dominicana. Pienso que esos tres equipos son ahora mismo los equipos a vencer”, agregó.

Cusascut aseguró que el hecho de defender el oro añade otra responsabilidad al conjunto.

“En los últimos Centroamericanos salimos con la de oro, eso es un poquito de presión, pero una presión buena porque es algo que nos gusta hacer, que nos apasiona y es simplemente hacer lo que hacemos cada día. Es no coger ningún enemigo como un enemigo pequeño, sino jugarle a todo el mundo como si fuese el mejor del mundo”, manifestó.

Cuascut también destacó el balance del conjunto, liderado por la veteranía de Matías y Matos junto a él y Ralat, con menor tiempo en el circuito del 3x3.

“Es un grupo bastante balanceado… Es una buena combinación de veteranía con jugadores que vienen subiendo y es algo bueno porque estamos uniendo generaciones que puede ser que queden frutos más adelante”, admitió.

Un grupo ofensivo

Por su parte, la escuadra femenino compuesta por Adriana Quezada, Leigha Brown, Kaela Hilaire y Geovanna Ríos harán su debut centroamericano en la modalidad.

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La dirigente Rodsan Rodríguez destacó la rápida adaptación del grupo al formato del 3x3 y la conexión que han desarrollado durante la preparación.

“Es un grupo bien variado. Aunque es la primera vez que participan en unos Centroamericanos, la química ha surgido de manera natural porque todas se conocen de enfrentarse en el Baloncesto Superior Nacional Femenino”, explicó a este diario.

“Las cuatro pueden anotar, presionan muy bien el balón y juegan con mucha intensidad. Han demostrado que, sin importar el marcador, competirán fuerte durante los 10 minutos”, agregó.

La estratega añadió que el equipo realizó una preparación con partidos de fogueo frente al conjunto masculino de la isla, además de enfrentamientos contra Colombia y otros rivales en la Isla.