Los Santeros de Aguada dieron un paso decisivo rumbo a la final del Baloncesto Superior Nacional (BSN) al imponerse la noche del viernes 96-89 sobre los Leones de Ponce en el auditorio Juan “Pachín” Vicéns, resultado que les otorgó ventaja de 3-1 en la final de la Conferencia B.

Con la victoria, Aguada tendrá este domingo la oportunidad de sellar su pase a la serie por el campeonato cuando reciba a los Leones en el coliseo Ismael “Chavalillo” Delgado.

Ponce arrancó con fuerza y tomó ventaja de 14-8 gracias a un triple de Jezreel De Jesús con poco más de seis minutos por jugar en el primer parcial. No obstante, los Santeros reaccionaron y el periodo concluyó igualado 23-23.

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El encuentro cambió de rumbo en el segundo cuarto. Aguada armó un decisivo avance de 13-0 que culminó con un canasto de tres puntos de Rigoberto Mendoza para despegarse 49-38 cuando restaban 1:53 de la primera mitad. Los visitantes se fueron al descanso con ventaja de 51-40.

En la segunda mitad, los Santeros mantuvieron el control del partido y cerraron el tercer parcial arriba 71-64. En el último periodo, Joel Soriano tomó protagonismo al encestar siete puntos consecutivos para ampliar la ventaja a 81-69 con 5:41 por jugar, margen que Ponce no pudo descontar.

El triunfo también marcó la primera ocasión en la serie en que un equipo gana como visitante, luego de que los primeros tres desafíos favorecieran al conjunto que jugó en casa.

Jacob Wiley lideró la ofensiva de Aguada con 21 puntos, mientras que Rigoberto Mendoza añadió 20. Iván Gandía aportó 18 unidades y Joel Soriano terminó con 14.

Por Ponce, Tjader Fernández fue el mejor anotador con 26 puntos. Jezreel De Jesús sumó 25, Jalen Crutcher finalizó con 12 y Jordan Murphy agregó 10 tantos.

Ahora, los Santeros buscarán aprovechar la localía para cerrar la serie y asegurar su regreso a la final del BSN.