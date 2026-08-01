Santo Domingo. Joseph Silva conquistó este viernes la medalla de oro en los 65 kilogramos de la lucha estilo libre de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, en una jornada en la que Puerto Rico también sumó preseas de plata con Darian Cruz y Jonovan Smith.

Silva se proclamó campeón centroamericano y del Caribe al derrotar 3-0 al bahameño Shannon Hanna II en el combate por la medalla de oro.

El luchador puertorriqueño completó así una jornada perfecta en la que no permitió puntos en contra.

Silva reconoció que anticipaba una final exigente ante Hanna, particularmente porque todavía se encuentra en proceso de adaptación a competir en los 65 kilogramos.

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“Hanna es un gran oponente y tengo mucho respeto por él. Esperaba una batalla y eso fue exactamente lo que ocurrió. Esta es apenas mi cuarta o quinta vez compitiendo en este peso, así que todavía hay algunos ajustes que hacer, acostumbrarme al peso, a la diferencia de fuerza y a todo lo que conlleva”, explicó Silva.

Joseph Silva aparece acá en una movida ante Shannon Hanna II de Bahamas en la final. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

El nuevo campeón centroamericano destacó que llegó preparado para responder a ese desafío después de completar un extenso proceso de entrenamiento que incluyó trabajo en Puerto Rico, España y Estados Unidos.

“He entrenado con Arturo y Franklin prácticamente la mitad del año y también en Cornell, en Ithaca, Nueva York. Antes de estos Juegos hice campamentos en Puerto Rico y España. Llevo más de un mes viajando con los entrenadores. Esto es literalmente para lo que entrenamos, así que me sentía preparado y cómodo para enfrentar cualquier cosa que se nos presentara”, sostuvo.

En su primer combate, Silva superó al salvadoreño Raúl Paniagua por inmovilización de su contrincante. Posteriormente, aseguró su pase a la final al imponerse al cubano Carlos Méndez por superioridad técnica.

Darian Cruz, en esta foto bajo dominio del mexicano Román Bravo, logró una medalla de plata. ( Enviado Especial/Carlos Rivera Giusti/GFR Media )

Por su parte, Cruz se quedó con la medalla de plata en los 57 kilogramos después de caer en la final ante el mexicano Román Bravo por superioridad técnica, con marcador de 11-0.

Aunque se mostró agradecido por subir al podio en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe, Cruz reconoció que el resultado de la final le dejó un sabor agridulce porque entiende que tenía más para ofrecer.

“Me siento honrado. Sé que esto no es fácil de lograr. Como competidor, duele porque sé que tengo más para dar. Algunas personas podrían pensar que soy malagradecido, pero estoy muy agradecido y honrado. Simplemente sé que puedo dar más y sé que Puerto Rico quiere que dé más”, expresó Cruz.

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El luchador aseguró que utilizará el resultado como motivación para continuar su preparación.

“Voy a seguir entrenando y preparándome. Como una flor necesita agua para crecer, nosotros vamos a seguir aportándonos unos a otros y continuaremos creciendo”, añadió.

Cruz, quien terminó en la quinta posición en los Juegos Olímpicos de París 2024, participó en sus primeros Juegos Centroamericanos y del Caribe.

Jonovan Smith venció al cubano Yosenky Castañeda en la semifinal de los 125 kilogramos. Luego se quedó con plata en su combate final. ( Sara Del Valle Hernández )

El boricua comenzó la jornada avanzando ante el jamaiquino Irie Jackson por descalificación de su contrincante. Luego derrotó 5-1 al dominicano Maximilian Leete y aseguró su presencia en el combate por el oro con una cerrada victoria 2-1 sobre el venezolano Pedro Mejías en la semifinal.

Puerto Rico añadió una segunda medalla de plata por conducto de Jonovan Smith en los 125 kilogramos.

Smith cayó 3-1 ante el venezolano José Díaz en el combate por el campeonato y no pudo mejorar el segundo lugar que consiguió hace tres años en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador 2023.

El puertorriqueño había iniciado su participación en Santo Domingo con una victoria 4-0 sobre el costarricense Maxwell Lacey. En la semifinal, superó 2-0 al cubano Yosenky Castañeda para obtener nuevamente la oportunidad de disputar el oro centroamericano.

Mientras, Jonathan Parrilla estuvo cerca de añadir otra presea para Puerto Rico en los 74 kilogramos.

Parrilla disputó el combate por la medalla de bronce, pero perdió ante el hondureño Luis Barrios por superioridad técnica y terminó fuera del podio.

Puerto Rico cerró así la jornada del estilo libre con tres medallas: un oro, conquistado por Silva, y dos platas, obtenidas por Cruz y Smith.