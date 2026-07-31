Santo Domingo. La Selección Nacional de Sóftbol femenino cerró invicta la fase preliminar y la Súper Ronda de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al derrotar el jueves 6-5 a México, en un partido de trámite, ya que las boricuas habían asegurado previamente su pase al encuentro por la medalla de oro.

Puerto Rico así disputará la medalla de oro ante Islas Vírgenes, hoy viernes, preliminarmente a las 11:00 p.m. en el Estadio de Sóftbol Juan Pablo Duarte debido a que lluvias en la zona han retrasado el inicio de la jornada en la que México y República Dominicana debían antes jugar por el bronce.

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En cuanto al juego por la medalla de oro, será una revancha para las virgenenses estadounidenses, quienes el miércoles cayeron vencidas por 10-9 ante Puerto Rico en ocho entradas, tras fallar en la sexta y en la octava de preservar ventajas que pudieron haberles dado la victoria. En su lugar, fueron dejadas sobre el terreno en la apertura de la Súper Ronda.

Mientras, ayer jueves, Islas Vírgenes derrotó a la República Dominicana por final 10-3 para reclamar el puesto de jugar contra Puerto Rico por la medalla de oro esta noche. México y República Dominicana disputarán antes la de bronce.

En cuanto al partido de ayer de Puerto Rico ante México, aunque el mismo no tenía impacto para las boricuas, el mismo no fue un paseo. Se extendió a nueve entradas y las boricuas ganaron por segunda noche seguida el partido viniendo de atrás para dejar a las rivales sobre el terreno.

Las boricuas, que ya tenían asegurado su boleto a la final, concluyeron la ronda con marca de 2-0. México, por su parte, finalizó con récord de 0-2.

La victoria también extendió el dominio de Puerto Rico en el sóftbol centroamericano. Según datos del historiador Carlos Uriarte González, la novena boricua suma 13 victorias consecutivas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe desde Barranquilla 2018. Además, sus dos triunfos en Santo Domingo 2026 llegaron tras remontar en el marcador.

El duelo fue mucho más exigente que el del debut en la Súper Ronda. Ambos equipos llegaron igualados 2-2 al cierre de la quinta entrada y volvieron a empatar 3-3 en la octava, luego de que México anotara una carrera en la parte alta y Puerto Rico respondiera en el cierre para extender el encuentro.

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En la novena, las mexicanas tomaron ventaja 5-3 gracias a un sencillo productor de Jenica Rose Silvas y otro de Yanina Fernanda Treviño. Pero las boricuas volvieron a reaccionar en su último turno al bate.

Kathyria García abrió la entrada con un sencillo y Luna Taboas recibió base por bolas. Tras un out, Eliana Enríquez conectó un sencillo que remolcó dos carreras para empatar el partido. Más tarde, con corredoras en las esquinas, Kairi Rodríguez conectó un elevado de sacrificio que impulsó la carrera de la victoria y dejó sobre el terreno a México.

Enríquez encabezó la ofensiva de Puerto Rico al batear de 4-3 con tres carreras impulsadas y una anotada. Kathyria García añadió dos imparables en cuatro turnos, anotó dos veces y volvió a ser clave en la remontada. Luna Taboas terminó de 2-1, recibió un boleto, anotó una carrera y remolcó otra.

Por México, Silvas bateó de 2-2 con una carrera impulsada y otra anotada, mientras que Treviño produjo otra anotación.

La relevista Taran Alvelo se acreditó la victoria tras lanzar las últimas entradas, mientras que la mexicana Citlaly Gutiérrez cargó con el revés luego de permitir las tres carreras de la novena entrada.