Puerto Rico fue proclamado campeón del torneo de sóftbol femenino de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la jornada final el viernes fuera suspendida por las fuertes lluvias.

Es la tercera medalla de oro consecutiva de la escuadra puertorriqueña en esta justa centroamericana.

Las boricuas tenían programado este viernes enfrentar a Islas Vírgenes en la final, pero el desafío fue suspendido.

En este escenario, las reglas de la competencia establecen que el mejor equipo de la Súper Ronda es proclamado campeón. Puerto Rico tuvo marca de 2-0 en esta etapa del certamen, incluyendo una dramática victoria 10-9 ante Islas Vírgenes y otra por 6-5 sobre México, ambas en entradas extras y dejando a sus rivales sobre el terreno de juego.

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Puerto Rico también jugó para 3-0 en la fase de grupos.

“Por las condiciones del tiempo se decidió que se premia a los equipos según los resultados de los standings y para eso dejamos el pellejo en el terreno. No hay que compartir medalla con nadie. Si se reunieron para vernos jugar, por favor acompáñenos durante la ceremonia de premiación y celebren con nosotras”, escribió la capitana del equipo, Karla Claudio, en las redes sociales.