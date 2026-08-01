Santo Domingo. Las selecciones nacionales de baloncesto 3x3 comenzaron con el pie derecho su participación en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al imponerse en la jornada inaugural celebrada este sábado en el Malecón Deportivo.

El conjunto masculino, defensor de la medalla de oro de San Salvador 2023, no tuvo dificultades para superar 21-9 a Guyana en su primer compromiso del Grupo A.

Ángel Matías encabezó la ofensiva boricua con 11 puntos, mientras que Antonio Ralat aportó cinco unidades.

Más temprano, el equipo femenino también arrancó con una convincente victoria al derrotar 21-5 a Honduras, en un partido correspondiente al Grupo A.

Leigha Brown fue la principal anotadora de la isla con nueve puntos, seguida por Adryana Quezada con ocho.

Las boricuas convirtieron el 58% de sus tiros de campo.

La acción continuará el domingo cuando el equipo femenino enfrente a Guatemala a la 1:00 p.m., y el conjunto masculino a Haití a la 1:30 p.m.