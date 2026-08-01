Santo Domingo. La Selección Nacional de Sóftbol Femenino conquistó el viernes su tercera medalla de oro consecutiva en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, luego de que la final frente a Islas Vírgenes no pudiera celebrarse debido a las inclemencias del tiempo.

La lluvia obligó a cancelar el encuentro por el campeonato, por lo que la Confederación Mundial de Béisbol y Sóftbol (WBSC, por sus siglas en inglés) determinó las posiciones finales de acuerdo con la clasificación alcanzada al concluir la Súper Ronda.

El dirigente David Santos explicó a este medio que el reglamento del torneo establecía que el primer clasificado de cada grupo iniciaba la Super Ronda con marca de 1-0, mientras que el segundo comenzaba con récord de 0-1. A partir de ahí, cada novena enfrentaba únicamente a los equipos clasificados del grupo opuesto, y esos resultados definían la tabla que determinaría a los finalistas.

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Así las cosas, Puerto Rico terminó esa etapa en el primer lugar con marca de 3-0, seguido por Islas Vírgenes con foja de 2-1, República Dominicana con 1-2 y México con 0-3.

“Al no haberse jugado la WSBC selecciona por orden de llegada que Puerto Rico llega al primer lugar con tres victorias e Islas Vírgenes, segundo, y Dominicana tercero, así es que se decide”, explicó el dirigente.

En la Súper Ronda, las puertorriqueñas derrotaron 10-9 a Islas Vírgenes y luego superaron 6-5 a México para completar una actuación perfecta. En ambos partidos, Puerto Rico dejó sobre el terreno a sus oponentes en entradas extras y tras remontar desventajas en la entrada final.

Puerto Rico venía de dominar la fase preliminar con récord de 3-0, primero del Grupo B, seguido por República Dominicana (2-1), Venezuela (1-2) y Guatemala (0-3) . En el Grupo A, Islas Vírgenes terminó invicto (3-0) y México avanzó con 2-1. Le siguió Cuba (1-2) y El Salvador (0-3).

Un sabor distinto

Aunque reconoció que celebrar un campeonato sin disputar la final deja una sensación distinta, Santos aseguró que su equipo demostró calidad en el terreno.

“Nosotros ya veníamos teniendo juegos de mucha emoción, de mucha adrenalina y de mucho carácter de nuestras jugadoras. Las personas que pudieron observar los juegos anteriores vieron que estas chicas salieron a ganar y a darle un buen espectáculo al pueblo de Puerto Rico”, comentó el piloto.

“Aunque la sensación quizás no es la misma que haber ganado jugando la final, nosotros habíamos tenido cinco emocionantes juegos para demostrar realmente que sí somos un equipo con la fortaleza para ganar la medalla de oro jugando o no jugando”, añadió.

Más allá del oro, la selección también cumplió uno de sus principales objetivos al asegurar uno de los dos boletos disponibles al torneo preolímpico para Los Ángeles 2028. Santos comentó que ese torneo debe celebrarse después de los Juegos Panamericanos Lima 2027, en los que ya la isla está clasificada.

“Estos Centroamericanos eran especiales porque otorgaban dos plazas para el preolímpico. Nuestra primera meta, antes de pensar en una medalla, era clasificar entre los dos primeros lugares. Por eso siempre salimos a ganar”, sostuvo el mánager.